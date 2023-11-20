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В Барнауле восемь человек попали в больницу с инфекцией после посещения кофейни

Ситуация находится на особом контроле в региональном Роспотребнадзоре

20 ноября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon
Фото: Freepik / chevanon

В Барнауле восемь человек попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения кофейни, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Лежат в инфекционном отделении с диагнозом "сальмонеллез". Их всех объединило выпитое кофе из "Йели". Сегодня утром кофейня уже не работает, по крайней мере, на проспекте Ленина", – рассказала участница сообщества.

В алтайском управлении Роспотребнадзора пояснили, что после обращения восьми человек в медучреждения деятельность кофейни приостановили, пока на пять суток.

На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на особом контроле в Роспотребнадзоре.

Напомним, в 2022 году кофейня собирала подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина.

Барнаул Происшествия общественное питание

Комментарии 12

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Гость

15:34:30 20-11-2023

Навального тоже в Йели подучили.

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Гость

15:35:05 20-11-2023

Кофе... Бактерии.... Вот это антисанитария

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Гость

15:47:22 20-11-2023

Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, которой "эстеты" портят кофе- всякие ликёры, гоголь-моголи и сиропы с печенюшками? Ну сами виноваты, как говорили китайцы древности: "От редких яств редкие болезни".

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Гость

16:44:38 20-11-2023

Гость (15:47:22 20-11-2023) Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, котор... Вопросы о чистоте используемой для приготовления и подачи кофе посуды, приспособлений, условий хранения используемых ингридиентов, а также о "чистоте" (в плане бактерионосительства) персонала кофейни не актуальны?

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Гость

17:08:01 20-11-2023

Гость (15:47:22 20-11-2023) Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, котор... Это антисанитария. Грязные руки, грязная посуда.

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Гость

20:22:49 20-11-2023

Гость (17:08:01 20-11-2023) Это антисанитария. Грязные руки, грязная посуда.... Это типичная проблема общепитов как времен СССР, так и нашего времени. Сколько бы нам не старались вкладывать в уши мантру о том, какие строжайшие сан. требования в этих заведениях, а по факту... (((

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Гость

10:13:46 21-11-2023

Гость (20:22:49 20-11-2023) Это типичная проблема общепитов как времен СССР, так и нашег... При чем здесь СССР? Из-за бугра отдыхающие что только не напривозили

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Гость

15:49:18 20-11-2023

Это где стоянку на выделёнке требовали? Потому что многие привыкли там кофе пить...

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Гость

21:12:09 20-11-2023

После открытия сразу необходимо менять вывеску.Пора кончать с пиндосской заразой и гнилью.

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Гость

10:03:49 21-11-2023

Сальмонелла в яйцах... из-за антисанитарии навряд ли такая вспышка, что-то было приготовлено на их основе, заразиться можно и купив осемененные яйца в магазе если сырыми съесть... случаев сколько угодно... жаль кафешку проверками замучат

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Элен без ребят

12:48:24 21-11-2023

Гость (10:03:49 21-11-2023) Сальмонелла в яйцах... из-за антисанитарии навряд ли такая в... Сальмонеллы бывают не только в яйцах. Носителями возбудителя сальмонеллеза могут быть куры, утки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, а также собаки, кошки, грызуны и дикие животные. При кипячении сальмонеллы мгновенно гибнут, а вот любителям всяких дессертиков с сырыми яйцами (тирамису, мороженное, белковые кремы итд) и самодельного майонеза стоит задуматься.

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Гость

12:33:49 21-11-2023

Туда и дорога, коофе они пьют, ваанну принимают. В пивнушках что то никто еще не заразился ничем.

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