В Барнауле восемь человек попали в больницу с инфекцией после посещения кофейни

Ситуация находится на особом контроле в региональном Роспотребнадзоре

20 ноября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: Freepik / chevanon

В Барнауле восемь человек попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения кофейни, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Лежат в инфекционном отделении с диагнозом "сальмонеллез". Их всех объединило выпитое кофе из "Йели". Сегодня утром кофейня уже не работает, по крайней мере, на проспекте Ленина", – рассказала участница сообщества.

В алтайском управлении Роспотребнадзора пояснили, что после обращения восьми человек в медучреждения деятельность кофейни приостановили, пока на пять суток.

На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на особом контроле в Роспотребнадзоре.

Напомним, в 2022 году кофейня собирала подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина.