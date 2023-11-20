В Барнауле восемь человек попали в больницу с инфекцией после посещения кофейни
Ситуация находится на особом контроле в региональном Роспотребнадзоре
20 ноября 2023, 15:29, ИА Амител
В Барнауле восемь человек попали в больницу с кишечной инфекцией после посещения кофейни, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Лежат в инфекционном отделении с диагнозом "сальмонеллез". Их всех объединило выпитое кофе из "Йели". Сегодня утром кофейня уже не работает, по крайней мере, на проспекте Ленина", – рассказала участница сообщества.
В алтайском управлении Роспотребнадзора пояснили, что после обращения восьми человек в медучреждения деятельность кофейни приостановили, пока на пять суток.
На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на особом контроле в Роспотребнадзоре.
Напомним, в 2022 году кофейня собирала подписи против выделенной полосы на проспекте Ленина.
15:34:30 20-11-2023
Навального тоже в Йели подучили.
15:35:05 20-11-2023
Кофе... Бактерии.... Вот это антисанитария
15:47:22 20-11-2023
Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, которой "эстеты" портят кофе- всякие ликёры, гоголь-моголи и сиропы с печенюшками? Ну сами виноваты, как говорили китайцы древности: "От редких яств редкие болезни".
16:44:38 20-11-2023
Гость (15:47:22 20-11-2023) Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, котор... Вопросы о чистоте используемой для приготовления и подачи кофе посуды, приспособлений, условий хранения используемых ингридиентов, а также о "чистоте" (в плане бактерионосительства) персонала кофейни не актуальны?
17:08:01 20-11-2023
Гость (15:47:22 20-11-2023) Откуда в кофе сальмонелла? Или дело в различной дряни, котор... Это антисанитария. Грязные руки, грязная посуда.
20:22:49 20-11-2023
Гость (17:08:01 20-11-2023) Это антисанитария. Грязные руки, грязная посуда.... Это типичная проблема общепитов как времен СССР, так и нашего времени. Сколько бы нам не старались вкладывать в уши мантру о том, какие строжайшие сан. требования в этих заведениях, а по факту... (((
10:13:46 21-11-2023
Гость (20:22:49 20-11-2023) Это типичная проблема общепитов как времен СССР, так и нашег... При чем здесь СССР? Из-за бугра отдыхающие что только не напривозили
15:49:18 20-11-2023
Это где стоянку на выделёнке требовали? Потому что многие привыкли там кофе пить...
21:12:09 20-11-2023
После открытия сразу необходимо менять вывеску.Пора кончать с пиндосской заразой и гнилью.
10:03:49 21-11-2023
Сальмонелла в яйцах... из-за антисанитарии навряд ли такая вспышка, что-то было приготовлено на их основе, заразиться можно и купив осемененные яйца в магазе если сырыми съесть... случаев сколько угодно... жаль кафешку проверками замучат
12:48:24 21-11-2023
Гость (10:03:49 21-11-2023) Сальмонелла в яйцах... из-за антисанитарии навряд ли такая в... Сальмонеллы бывают не только в яйцах. Носителями возбудителя сальмонеллеза могут быть куры, утки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, а также собаки, кошки, грызуны и дикие животные. При кипячении сальмонеллы мгновенно гибнут, а вот любителям всяких дессертиков с сырыми яйцами (тирамису, мороженное, белковые кремы итд) и самодельного майонеза стоит задуматься.
12:33:49 21-11-2023
Туда и дорога, коофе они пьют, ваанну принимают. В пивнушках что то никто еще не заразился ничем.