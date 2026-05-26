Началась навигация на Телецком озере и реке Бие. Правила
В плавание смогут отправиться маломерные суда
26 мая 2026, 13:55, ИА Амител
С 25 мая по 10 ноября владельцы маломерных судов смогут выходить на воду Телецкого озера и реки Бии, сообщает пресс-служба МЧС Республики Алтай.
«На реке Катунь и других водоемах региона навигация начнется 15 июня и также продлится до 10 ноября», — сообщили в ведомстве.
Правила на воде:
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Обязательной регистрации подлежат все маломерные суда массой от 200 кг или с двигателем мощностью свыше 8 кВт. Судно должно иметь бортовой номер и свидетельство о регистрации.
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Необходимо регулярно проводить технический осмотр и убеждаться в исправности судна.
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Категорически запрещено управлять маломерным судном при алкогольном или наркотическом опьянении, а также передавать управление лицу без соответствующих прав или в нетрезвом состоянии.
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Нельзя заходить в районы, которые объявили запретными или временно опасными для плавания, а также маневрировать на акваториях пляжей и в местах массового отдыха.
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Гидроциклы и другие скоростные суда не должны приближаться к местам для купания и ограждениям пляжей ближе чем на 50 метров.
Ранее сообщалось, что по Оби начнут проводить теплоходные экскурсии. Алтайский краеведческий музей поделился насыщенной программой.
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