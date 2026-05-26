Началась навигация на Телецком озере и реке Бие. Правила

С 25 мая по 10 ноября владельцы маломерных судов смогут выходить на воду Телецкого озера и реки Бии, сообщает пресс-служба МЧС Республики Алтай.

«На реке Катунь и других водоемах региона навигация начнется 15 июня и также продлится до 10 ноября», — сообщили в ведомстве.

Обязательной регистрации подлежат все маломерные суда массой от 200 кг или с двигателем мощностью свыше 8 кВт. Судно должно иметь бортовой номер и свидетельство о регистрации.

Необходимо регулярно проводить технический осмотр и убеждаться в исправности судна.

Категорически запрещено управлять маломерным судном при алкогольном или наркотическом опьянении, а также передавать управление лицу без соответствующих прав или в нетрезвом состоянии.

Нельзя заходить в районы, которые объявили запретными или временно опасными для плавания, а также маневрировать на акваториях пляжей и в местах массового отдыха.