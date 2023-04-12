В АКЗС рассказали, сколько денег получат многодетные семьи, отказавшиеся от земли

Пока такое право есть только у тех многодетных семей, где воспитывается пятеро и более детей

12 апреля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Алтайском крае две тысячи многодетных семей, где воспитывается пятеро и более детей, могут получить компенсацию 200 тысяч рублей. Это произойдёт в случае отказа от нахождения в очереди за бесплатным земельным участком. На выплаты в 2023 году в краевом бюджете заложено 400 млн рублей, рассказала председатель комитета АКЗС по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева.

С 1 января 2023 года жители края, имеющие пятерых и более детей и состоящие на учёте для бесплатного предоставления в собственность земельного участка, имеют право на получение компенсационной выплаты взамен недвижимости. Как сообщила Солнцева, в регионе проживает свыше 32 тысяч многодетных семей, из них более 2 тысяч – это семьи, в которых воспитывается пятеро и более детей. Сейчас на учёте для бесплатного предоставления в собственность земельного участка состоит свыше 400 семей, имеющих пятерых и более детей.

Компенсация для тех, кто выйдет из очереди, составляет не более 200 тысяч рублей и выплачивается в зависимости от фактически понесённых затрат. Деньги можно использовать на приобретение земельного участка, покупку жилья (в том числе погашение ипотеки), строительство или реконструкцию дома, подключение его к инженерным сетям.

По словам Ирины Солнцевой, в ближайшее время власти не планируют расширять круг получателей денежной компенсации за счёт других многодетных семей, где воспитывается три или четыре ребёнка.

Для получения компенсационной выплаты взамен земельного участка необходимо, чтобы семья (где есть как минимум пятеро детей) была признана нуждающейся в жилом помещении и состояла на учёте в органах местного самоуправления для бесплатного предоставления в собственность земельного участка. Заявление о предоставлении компенсационной выплаты можно подать в управление соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ.