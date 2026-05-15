В Алейске приставы пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в здании суда

После приезда медиков сотрудники службы помогли транспортировать пациента в автомобиль скорой помощи

15 мая 2026, 16:09, ИА Амител

Пришедшие на помощь приставы / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Алейске судебные приставы помогли мужчине, которому стало плохо прямо в здании городского суда во время ожидания рассмотрения дела. У посетителя произошел эпилептический приступ, однако сотрудники службы успели оказать ему доврачебную помощь до приезда медиков. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в здании Алейского городского суда. Во время дежурства на посту входного контроля двое приставов заметили, что одному из мужчин, доставленных в суд сотрудниками полиции, внезапно стало плохо. Как выяснилось позже, у горожанина случился эпилептический приступ.

Сотрудники службы сразу вызвали скорую помощь, а до прибытия медиков начали оказывать мужчине первую помощь. Приставы уложили его на бок, проверили проходимость дыхательных путей и расстегнули одежду, затруднявшую дыхание.

Кроме того, они удерживали мужчину во время судорог, чтобы он не получил дополнительные травмы.

После приезда медиков сотрудники службы помогли транспортировать пациента в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.