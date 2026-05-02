"Коллекторы не имеют права угрожать". Пристав рассказал, как защищают должников на Алтае

Наталья Морозова о том, как работают судебные приставы в регионе и чем они занимаются

02 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Коллекторы продолжают нарушать закон и использовать запрещенные методы давления на должников. Несмотря на то, что отрасль регулируется уже несколько лет, число жалоб не снижается — наоборот, растет. О том, как сегодня контролируется эта сфера и куда обращаться пострадавшим, в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления ФССП по Алтайскому краю Наталья Морозова.

— Наталья Владимировна, каким образом служба судебных приставов регулирует работу организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности?

— С 2017 года обязанность по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, а также осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью таких юридических лиц возложена на Федеральную службу судебных приставов.

Такой контроль осуществляется в рамках Федерального закона № 230 от 13 июля 2016 года — это закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Отдельно отмечу, что этот закон устанавливает правовые основы работы именно с задолженностью физических лиц. И распространяется он не только на профессиональные коллекторские организации, но и на кредитные, а также микрофинансовые компании. Контроль за их деятельностью перешел в Федеральную службу судебных приставов с 1 февраля 2024 года.

Если граждане сталкиваются с нарушениями, они могут направить обращение в наше подразделение — отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Мы такие обращения принимаем, рассматриваем, выявляем признаки нарушений и, в зависимости от ситуации, принимаем меры реагирования. Это может быть как объявление предостережения, так и привлечение виновных лиц к административной ответственности.

— Какие организации вообще имеют право заниматься возвратом долгов?

— В соответствии с федеральным законом, возвратом просроченной задолженности вправе заниматься профессиональные коллекторские организации, кредиторы либо те лица, к которым перешло право требования долга.

— Сколько таких организаций работает в Алтайском крае? И где можно посмотреть их список?

— На сегодняшний день на территории Алтайского края зарегистрировано пять профессиональных коллекторских организаций. Помимо этого, деятельность ведут семь филиалов организаций, зарегистрированных в других регионах.

Полный перечень можно найти на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Там размещен государственный реестр профессиональных коллекторских организаций — в разделе "Сервисы". Вкладка называется "Сведения, содержащиеся в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций". В целом по стране сейчас действует 545 таких организаций.

— Часто ли жители региона жалуются на действия коллекторов?

— По моему мнению, обращений достаточно много, и их количество с каждым годом увеличивается. Если говорить в цифрах, то за 2025 год нами было рассмотрено 490 обращений. На сегодняшний день уже поступило 256. То есть рост примерно на треть.

Это связано в том числе с тем, что у граждан появилась возможность направлять обращения через портал государственных услуг. Там есть специальная вкладка, через которую можно подать заявление, если, например, правонарушения совершаются с использованием телефонной связи.

— Как по закону коллекторы и кредиторы должны взаимодействовать с должниками?

— Взаимодействие должно быть предельно корректным. Закон прямо запрещает причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать.

Запрещено использовать выражения и действия, унижающие честь и достоинство человека. Также недопустимы угрозы уничтожения или повреждения имущества, равно как и сами такие действия.

При этом закон определяет допустимые способы взаимодействия. Это личные встречи, телефонные переговоры, а также сообщения — телеграфные, текстовые, голосовые и иные, передаваемые любыми доступными способами связи. Кроме того, допускается использование автоматизированных интеллектуальных систем — например, голосовых помощников.

— Какая ответственность предусмотрена за нарушение этих правил?

— Сегодня предусмотрено два вида ответственности — административная и уголовная. Административная ответственность закреплена статьей 14.57 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических и должностных лиц штрафы составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 500 тысяч рублей. Есть отдельные случаи, когда штраф для организации может достигать 2 миллионов рублей.

Уголовная ответственность наступает за более тяжкие нарушения. Это незаконная деятельность по возврату просроченной задолженности. В этом случае наказание может включать лишение свободы на срок до пяти лет, а также запрет заниматься определенной деятельностью. Дополнительно предусмотрены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

— Были ли уже в этом году случаи привлечения к ответственности?

— Да. Уголовные дела находятся в компетенции правоохранительных органов — полиции. А наша задача — выявлять нарушения и привлекать к административной ответственности. В 2026 году нами составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Они касаются как профессиональных коллекторских организаций и кредиторов, так и иных лиц, которые занимаются взысканием долгов. По всем этим протоколам приняты решения о назначении административных штрафов. Работа в этом направлении продолжается.

— Какие ограничения прямо установлены законом при работе с должниками?

— Закон четко запрещает оказывать давление на должника и применять физическую силу. Кроме того, нельзя привлекать к такой деятельности лиц с неснятой или непогашенной судимостью. Также запрещено взаимодействовать с рядом категорий граждан: это лица, признанные банкротами, инвалиды первой группы, граждане, находящиеся на стационарном лечении, а также несовершеннолетние.

— Если закон все-таки нарушается, куда человеку жаловаться?

— Жаловаться необходимо в Главное управление Федеральной службы судебных приставов. Это можно сделать несколькими способами: направить обращение по почте, принести лично в подразделение, оставить через интернет-приемную на сайте или воспользоваться порталом государственных услуг.

При этом мы всегда просим граждан не просто направить жалобу, но и приложить доказательства. Потому что именно от заявителей мы получаем основную доказательную базу. Это могут быть скриншоты сообщений с угрозами или оскорблениями, аудиозаписи телефонных разговоров, детализация звонков и сообщений. Все это прикладывается к обращению и направляется нам. После этого мы проводим проверку и принимаем меры в отношении нарушителей.

— То есть это фактически первичный материал, который подтверждает правоту заявителя?

— Да, совершенно верно. В рамках проверки мы уже дополняем эти доказательства — направляем запросы в организации, опрашиваем граждан как свидетелей или потерпевших. Работа проводится достаточно серьезная, чтобы в итоге привлечь виновных лиц к ответственности.