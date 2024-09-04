Самыми масштабными выборами 8 сентября 2024 года станет кампания по 21-му округу в АКЗС, также будет еще около сотни локальных выборов

04 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Единый день голосования по всей России пройдет 8 сентября 2024 года. В Алтайском крае в этом году тоже будут выборы – правда, совсем маленькие. Самой масштабной станет кампания по довыборам одного депутата АКЗС, на втором месте – довыборы депутата в Бийскую гордуму. Также небольшие выборы пройдут в муниципалитетах края. Подробнее об избирательных кампаниях 2024 в регионе рассказала на пресс-конференции 3 сентября глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Как пройдут выборы депутата АКЗС?

Одного депутата АКЗС по одномандатному округу № 21 (к нему относится часть жителей Железнодорожного района Барнаула) выберут, потому что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова министром спорта Алтайского края. И парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится. На кресло претендуют шесть кандидатов:

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";

Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;

Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;

Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе;

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер.

При этом кандидатов могло быть и больше. 2 августа Железнодорожная районная ТИК отказала в регистрации представителю партии "Гражданская инициатива" Максиму Осьмушкину из-за того, что он не смог предоставить подписи избирателей.

Ирина Акимова подчеркнула, что поучаствовать в выборах смогут только жители избирательного округа № 21. При этом все участки будут оборудованы камерами видеонаблюдения, и видеофиксация будет идти в течение всего дня.

Ирина Акимова / Фото: amic.ru

Какие еще кампании будут в Алтайском крае?

Кроме довыборов в АКЗС, крупной кампанией будут довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14. Там решится, какой из пяти кандидатов пройдет в гордуму вместо ушедшего в конце марта 2024 года депутата Тимура Знагована.

Также выборы представительных органов пройдут в сельских поселениях и в муниципальных районах края, рассказала Ирина Акимова.

"В большинстве случаев проводятся довыборы в связи с выбытием депутата. В десяти муниципальных районах и городских округах замещается 13 депутатских мандатов, в том числе и в Бийской городской Думе. В 22 сельских поселениях на территории 13 муниципальных районов идут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Также в 60 сельских поселениях выберут главу", – отметила Акимова.

Логотип выборов 8 сентября 2024 года/ Фото: избирком Алтайского края

Всего на осень было назначено 105 избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления, но в ряде муниципалитетов голосование состоится не 8 сентября, а в другую дату, отметила Акимова. В основном перенос случился на выборах глав сельских поселений. Причиной было то, что на выборы зарегистрировался только один кандидат. Так, голосование не состоится в Степно-Чумышском сельсовете Целинного района, в Безголосовском сельсовете Алейского района и в Мормышанском сельсовете Романовского района. Все эти три кампании пройдут в декабре 2024 года.

Кроме того, перенесли выборы нового представительного органа в Змеиногорском районе. Кампания там пройдет не в единый день голосования, а в 13 октября 2024 года. И все из-за того, что район стал новым муниципальным округом в июне 2024 года.

"Положения закона, которые регулируют выборы первого состава представительного органа муниципального округа, вступили только 18 июля 2024 года. Это означает, что назначение выборов, те сроки, которые установлены действующим законодательством, уже было невозможным на единый день голосования с учетом соблюдения всех избирательных действий. Проведение выборов было запланировано на ближайшее воскресенье с учетом этих сроков", – пояснила Акимова.

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Будет ли на выборах ДЭГ и "Мобильный избиратель"?

ДЭГ будет только на голосовании по 21-му одномандатному округу в Железнодорожном районе Барнаула. Проголосовать можно будет на портале госуслуг. Правда, для этого нужно подать заявление. Сделать это можно до 4 сентября (до 24 часов) включительно. На данный момент заявления уже подал 4361 человек, то есть 8% избирателей округа. С 8 часов утра они смогут проголосовать за своего кандидата, как и те, кто хочет заполнить бюллетень на участке.

В том же 21-м округе в Барнауле будет работать система "Мобильный избиратель", по которому человек может выбрать любой другой участок для голосования в пределах своего избирательного округа (всего на выборах в АКЗС будет 31 избирательный участок). Подать заявление можно до 4 сентября. На 3 сентября было подано лишь 63 заявления на "Мобильного избирателя", отметила Ирина Акимова.

На выборах в органы местного самоуправления дистанционного голосования и "Мобильного избирателя" не будет, из-за того что "кампании очень локальные", отметила Акимова. Зато там можно будет проголосовать в досрочном режиме, сказала она.

Обратиться с заявлением в УИК можно с 28 августа по 7 сентября. Правда, чтобы заявление одобрили, нужна уважительная причина – например, отпуск, болезнь или командировка. На данный момент досрочно голосуют от 1 до 3 % избирателей.

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Почему выборы продлятся только один день и будет ли "день тишины"?

Большинство кампаний осени 2024 года – поселкового или поселенческого уровня. То есть будут выборы, например, на территории небольшого округа внутри сельского поселения. Также большинство кампаний – это довыборы депутатов. Поэтому чтобы сократить финансовые затраты на голосование, его решили проводить только один день, 8 сентября, отметила Ирина Акимова.

Из-за того что выборы продлятся только день, в этом году будет так называемый "день тишины". Он состоится 7 сентября 2024 года.

"При трехдневном голосовании предвыборная агитация, в том числе и в средствах массовой информации, ведется до четверга включительно, и вот такого "дня тишины", как это было раньше, нет. В случае когда голосование проходит один день, суббота считается "днем тишины", когда предвыборная агитация запрещена. Но то, что уже было размещено, остается на своих местах", – рассказала Акимова.

Выборы в Алтайском крае/ Фото: amic.ru

Какие партии и кандидаты участвуют в выборах?

По словам Акимовой, имели право участвовать в выборах 25 политических партий и 20 региональных отделений политический партий. В итоге избирком зафиксировал активность семи партий, которые выдвинули кандидатов. В большей степени в выборах принимают участие шесть партий, которые прошли в АКЗС и могут выставлять кандидатов без сбора подписей, – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди" и "Коммунисты России".

Самовыдвиженцев на выборах в АКЗС нет вообще, и это связано с большим количеством подписей, которые нужно собрать, пояснила Акимова. Однако на местных выборах они имеются. Так, 10% выдвинутых на выборы в местные органы власти – самовыдвиженцы, сказала глава алтайского избиркома.

Кстати, 26 кандидатов на сентябрьских выборах – с судимостью. Но 20 из них указали сведения об этом в надлежащем порядке и у них нет препятствий для участия в выборах. Информация о судимости будет и на информационных плакатах, и на стендах, и в бюллетене. А вот шесть человек к выборам не допустили. Например, такие кандидаты были в Заринском и Поспелихинском районах Алтайского края, отметила Акимова.

Выборы в Алтайском крае/ Фото: amic.ru

Сколько избирателей поучаствует в выборах?

На выборах по одномандатному округу № 21 в АКЗС смогут принять участие 54 360 избирателей, которые зарегистрированы на этой территории. А на выборах в органы местного самоуправления смогут проголосовать порядка 170 тысяч избирателей Алтайского края. Это примерно 9,7% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей (которых 1,7 млн человек).

А что за выборы пройдут в соседней Республике Алтай?

Там состоятся выборы главы региона и депутатов нового созыва местного Госсобрания. На должность главы республики претендуют депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин ("Родина"), заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак ("Единая Россия").

А в Госсобрание изберут 41 депутата. 11 мандатов распределятся по партийным спискам и 30 – по округам. Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать 5% голосов. По партийным спискам в бюллетене будут партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП), КПРФ, "Новые люди" и "Родина".