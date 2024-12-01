В Алтайском крае 12-летний мальчик упал в котлован
Ребенка увезли в больницу
01 декабря 2024, 13:29, ИА Амител
Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска
В Бийском районе Алтайского края 12-летний мальчик упал в котлован, сообщили на Станции скорой медицинской помощи наукограда.
По предварительной информации, инцидент случился во время катания на ледянке. Ребенка вытащили из западни и передали врачам.
В состоянии средней тяжести школьника увезли в больницу.
"Есть подозрение на перелом бедра. Угрозы жизни нет", – сообщил главный врач ССМП Алексей Карнаухов.
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