В Алтайском крае 12-летний мальчик упал в котлован

Ребенка увезли в больницу

01 декабря 2024, 13:29, ИА Амител

Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

В Бийском районе Алтайского края 12-летний мальчик упал в котлован, сообщили на Станции скорой медицинской помощи наукограда.

По предварительной информации, инцидент случился во время катания на ледянке. Ребенка вытащили из западни и передали врачам.

В состоянии средней тяжести школьника увезли в больницу.