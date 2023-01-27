Соцсети: ещё один случай заражения корью зарегистрировали в Барнауле

До этого в Алтайском крае насчитывалось четверо заболевших этой инфекцией

27 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле зарегистрировали ещё один случай заболевания корью, сообщают в телеграм-канале "Дружный район Барнаул".

Болезнь выявили в доме № 30 по улице Сергея Семёнова (Дружный-3), следует из объявления регионального управления Роспотребнадзора, которое жильцы сфотографировали в подъезде.

С 25 января медики 9-й поликлиники проводят поквартирный обход "для установления контактных лиц, уточнения прививочного анамнеза и проведения иммунизации по эпидпоказаниям в случае отсутствия данных по прививкам против кори".

Фото: t.me/druzhnyyrayon

Таким образом, в Алтайском крае с начала 2023 года выявили уже пять случаев заболевания корью. До этого одного заражённого зарегистрировали в доме № 37 по улице Сергея Ускова, ещё трое заболевших – жители Тальменского района.

В региональном Роспотребнадзоре отмечали, что больные не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи инфицирования корью.