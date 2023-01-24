В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с корью в РФ и рассказали, откуда она пришла

Болезнь выявили в Алтайском крае, Республике Алтай и других регионах России

24 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Эпидситуация по кори в РФ на сегодня контролируемая, однако в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости – преимущественно за счёт непривитых трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

"Часто в эпидемический процесс включаются семьи, которые не признают прививки по религиозным соображениям. Также в зоне риска люди, ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью", – добавили в ведомстве.

Издание уточняет, что корь уже выявили в Алтайском крае, Новосибирской области, а также в Омске и Самаре. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что болезнь зарегистрировали ещё и в Горном Алтае.

По данным ВОЗ, за последние годы заболеваемость корью подскочила в Конго, Нигерии, Афганистане, Индии и Пакистане. Однако для России опасно ухудшение эпидситуации по кори в соседних странах – Казахстане, Таджикистане и на Украине, отмечает газета. На начало сентября 2022 года в мире зарегистрировали больше 155,5 тыс. случаев заражения корью в 153 странах. Главная причина вспышки смертельно опасной инфекции – массовое нежелание людей планово прививаться.