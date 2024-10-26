В Алтайском крае два автомобиля наехали на одного и того же пешехода

Мужчина скончался

26 октября 2024, 12:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Алтайском крае на трассе А-322 погиб пешеход, сообщили в региональной ГАИ.

Предварительно установили, что 25 октября в 22:50 на 223-м километре дороги 20-летний водитель "Газели" ехал со стороны Барнаула в сторону Рубцовска и наехал на неустановленного мужчину 35-40 лет, который шел по правому краю проезжей части.

"От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд встречный грузовой неустановленный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП", – рассказали в полиции.

От полученных травм пешеход скончался. Теперь в произошедшем разбираются полицейские: устанавливают данные погибшего и водителя грузовика, а также номер и марку машины.