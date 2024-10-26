В Алтайском крае два автомобиля наехали на одного и того же пешехода
Мужчина скончался
26 октября 2024, 12:46, ИА Амител
В Алтайском крае на трассе А-322 погиб пешеход, сообщили в региональной ГАИ.
Предварительно установили, что 25 октября в 22:50 на 223-м километре дороги 20-летний водитель "Газели" ехал со стороны Барнаула в сторону Рубцовска и наехал на неустановленного мужчину 35-40 лет, который шел по правому краю проезжей части.
"От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него допустил наезд встречный грузовой неустановленный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП", – рассказали в полиции.
От полученных травм пешеход скончался. Теперь в произошедшем разбираются полицейские: устанавливают данные погибшего и водителя грузовика, а также номер и марку машины.
17:26:43 26-10-2024
Беда, конечно. Но всё-таки, справедливости ради, каким образом можно наехать на пешехода идущего по правой обочине, чтобы его отбросило на левую встречную полосу? Не важно, шёл пешеход по правой обочине навстречу (по ПДД) Газели или в попутном (не по ПДД) направлении, отскочить должен был в любом случае вправо. Темнит водитель Газели.