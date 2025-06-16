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В Алтайском крае молодые учителя смогут получить 1 млн рублей

После этого нужно будет три года отработать в сельской школе

16 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Министерство образования и науки Алтайского края объявило конкурсный отбор для педагогов до 35 лет. Победители получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия в конкурсном отборе приводятся следующие условия:

  • возраст до 35 лет на момент подачи заявки;
  • трудоустройство в сельские школы, рабочие поселки или малые города до 50 тысяч жителей, где число учеников не превышает 500 человек;
  • наличие квалификации по преподаваемому предмету;
  • от 18 часов учебной нагрузки в неделю (исключение – учителя первых-четвертых классов);
  • трудовой договор заключен с 1 июня по 5 сентября 2025 года.

Отмечается, что в конкурсном отборе не смогут участвовать педагоги, уже преподававшие в малокомплектных школах в текущем учебном году. Исключением считаются студенты педагогических направлений вузов и колледжей, совмещавшие работу с учебой.

Для участия нужно до 5 сентября подать заявку в Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова. Итоги конкурсного отбора объявят до 20 октября.

"Победители обязуются отработать в школе три года", – отметили в министерстве.

Беременная студентка / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky / amic.ru

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Комментарии 2

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Musik

20:10:05 16-06-2025

Вот лет 6 назад это был стимул.
Сейчас - бонусик.

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Musik

22:42:23 16-06-2025

Musik (20:10:05 16-06-2025) Вот лет 6 назад это был стимул. Сейчас - бонусик.... Кстати в медицине тоже веселая новость - с 1 сент 2025 можно будет официально прописывать БАДы.
Так што про подорожник - не шутка, а реальность.

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