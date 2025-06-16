В Алтайском крае молодые учителя смогут получить 1 млн рублей

После этого нужно будет три года отработать в сельской школе

16 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Министерство образования и науки Алтайского края объявило конкурсный отбор для педагогов до 35 лет. Победители получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия в конкурсном отборе приводятся следующие условия:

возраст до 35 лет на момент подачи заявки;

трудоустройство в сельские школы, рабочие поселки или малые города до 50 тысяч жителей, где число учеников не превышает 500 человек;

наличие квалификации по преподаваемому предмету;

от 18 часов учебной нагрузки в неделю (исключение – учителя первых-четвертых классов);

трудовой договор заключен с 1 июня по 5 сентября 2025 года.

Отмечается, что в конкурсном отборе не смогут участвовать педагоги, уже преподававшие в малокомплектных школах в текущем учебном году. Исключением считаются студенты педагогических направлений вузов и колледжей, совмещавшие работу с учебой.

Для участия нужно до 5 сентября подать заявку в Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова. Итоги конкурсного отбора объявят до 20 октября.