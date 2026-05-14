В Алтайском крае мужчина избил соседа палкой из-за шумной газонокосилки
Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего
14 мая 2026, 12:33, ИА Амител
В Зональном районе спор соседей из-за шума газонокосилки закончился дракой и уголовным делом. Мужчина ударил односельчанина палкой по голове после отказа прекратить работу во дворе.
Как сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, причиной конфликта стал шум работающей газонокосилки. Недовольный громким звуком сосед пришел к мужчине и потребовал прекратить косить траву, заявив, что техника мешает ему отдыхать с друзьями.
Однако хозяин участка отказался останавливать работу. После этого между мужчинами вспыхнула ссора.
По данным суда, разгневанный сельчанин схватил лежавшую рядом палку и ударил ею соседа по голове. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего.
Мировой судья признал мужчину виновным по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Суд назначил жителю района наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
12:50:27 14-05-2026
Ну, смотря во сколько он косил.
12:56:14 14-05-2026
Гость (12:50:27 14-05-2026) Ну, смотря во сколько он косил.... если косит весь день с перекурами..
да три раза в неделю..
13:48:23 14-05-2026
здрасти. (12:56:14 14-05-2026) если косит весь день с перекурами..да три раза в неделю.... Хорошо если днём, а не в 6 утра.
12:54:10 14-05-2026
так, значит за соседский грохот перфоратора и циркулярку год условно..
пойду искать кол.
18:03:05 14-05-2026
Правильно сделал. Некоторые на даче действительно слишком деятельные и громкие - косят, пилят, стучат, шлифуют. Дай соседям отдохнуть, мы приехали в тишине побыть, а не на стройплощадке!