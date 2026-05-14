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В Алтайском крае мужчина избил соседа палкой из-за шумной газонокосилки

Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего

14 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе спор соседей из-за шума газонокосилки закончился дракой и уголовным делом. Мужчина ударил односельчанина палкой по голове после отказа прекратить работу во дворе.

Как сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, причиной конфликта стал шум работающей газонокосилки. Недовольный громким звуком сосед пришел к мужчине и потребовал прекратить косить траву, заявив, что техника мешает ему отдыхать с друзьями.

Однако хозяин участка отказался останавливать работу. После этого между мужчинами вспыхнула ссора.

По данным суда, разгневанный сельчанин схватил лежавшую рядом палку и ударил ею соседа по голове. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего.

Мировой судья признал мужчину виновным по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд назначил жителю района наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край дачный сезон суд полиция
       

Комментарии 5

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Гость

12:50:27 14-05-2026

Ну, смотря во сколько он косил.

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здрасти.

12:56:14 14-05-2026

Гость (12:50:27 14-05-2026) Ну, смотря во сколько он косил.... если косит весь день с перекурами..
да три раза в неделю..

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Гость

13:48:23 14-05-2026

здрасти. (12:56:14 14-05-2026) если косит весь день с перекурами..да три раза в неделю.... Хорошо если днём, а не в 6 утра.

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за окошком шум и гам..

12:54:10 14-05-2026

так, значит за соседский грохот перфоратора и циркулярку год условно..
пойду искать кол.

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Гость

18:03:05 14-05-2026

Правильно сделал. Некоторые на даче действительно слишком деятельные и громкие - косят, пилят, стучат, шлифуют. Дай соседям отдохнуть, мы приехали в тишине побыть, а не на стройплощадке!

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