В Алтайском крае мужчина избил соседа палкой из-за шумной газонокосилки

Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего

14 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе спор соседей из-за шума газонокосилки закончился дракой и уголовным делом. Мужчина ударил односельчанина палкой по голове после отказа прекратить работу во дворе.

Как сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, причиной конфликта стал шум работающей газонокосилки. Недовольный громким звуком сосед пришел к мужчине и потребовал прекратить косить траву, заявив, что техника мешает ему отдыхать с друзьями.

Однако хозяин участка отказался останавливать работу. После этого между мужчинами вспыхнула ссора.

По данным суда, разгневанный сельчанин схватил лежавшую рядом палку и ударил ею соседа по голове. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Во время разбирательства пострадавший просил строго наказать нападавшего.

Мировой судья признал мужчину виновным по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд назначил жителю района наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.