"Синяя звезда" и "Летающая тарелка": какие цветы на клумбе могут обернуться тюрьмой?

Ипомея и другие популярные растения входят в список запрещённых — юрист объяснила последствия

04 мая 2026, 21:23, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской торгово‑промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская напомнила в беседе с "Газетой.Ru", что посадка некоторых растений — как дома, так и на даче — может привести к серьезным правовым последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Запрет касается культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также прекурсоры, опасные для здоровья и безопасности человека. Санкции зависят от масштабов посадок. Так, при небольшом количестве запрещенных растений физические лица могут получить штраф от 3 000 до 5 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Для юридических лиц штраф составляет 100 000–300 000 рублей. Но если объем посадок признан крупным, штраф для физлиц возрастает до 300 000 рублей либо равняется размеру зарплаты за два года, также возможны обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом за особо крупное культивирование группой лиц по предварительному сговору или организованной группой предусмотрено до восьми лет лишения свободы с возможным дополнительным ограничением свободы до двух лет.

Среди растений, выращивание которых запрещено в России, — не только кокаиновый куст, конопля и мак снотворный, но и некоторые виды, которые нередко встречаются на дачах и городских клумбах. 

Например, ипомея: ее семена часто продаются под безобидными названиями "Синяя звезда", "Летающая тарелка" и "Леденец". Кроме того, под запрет попадают гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая и ряд других растений.
 

Комментарии 8

Шинник

22:09:06 04-05-2026

мне интересно, а кто будет ходить по участкам и выискивать "нарко-цветы" ?

Гость

22:33:10 04-05-2026

Какая статья лучше? « "Конец моей жизни в Америке": Oracle увольняет 30 тысяч работников ради ИИ», или эта?

Иванна

22:39:06 04-05-2026

Высаживаем только пурген (ой, а он не запрещен?)

Гость

09:47:02 05-05-2026

Иванна (22:39:06 04-05-2026) Высаживаем только пурген (ой, а он не запрещен?)...
Высаживайте сколько хотите. Только это не растение

Musik

09:50:57 05-05-2026

Гость (09:47:02 05-05-2026) Высаживайте сколько хотите. Только это не растение... на вкус - гадость.

Светлана

23:30:53 04-05-2026

На городских клумбах?.....

Гость

05:29:21 05-05-2026

К культивированию запрещена только Ипомея трёхцветная (Ipomoea tricolor), остальные вьюнки можно выращивать.

Гость

14:45:27 05-05-2026

Долбаные наркоманы скоро из муки начнут что-нибудь гнать,муку запретим?

