Весенне-летний сезон охоты стартует в Алтайском крае 27 марта

Появились нововведения для тех, кто планирует стать охотником

25 марта 2026, 12:31, ИА Амител

27 марта в Алтайском крае открывается весенне-летний сезон охоты. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк в ходе онлайн-форума.

Для охотников будут действовать определенные ограничения, связанные с необходимостью сохранения популяций. В частности, запрещено применение нарезного оружия при охоте на боровую дичь, также есть ограничения в использовании собак охотничьих пород для предотвращения повреждений птичьих гнезд.

«Для защиты перелетных видов птиц, мигрирующих через Алтайский край на север для гнездования, вся территория края разделена на две зоны с разными сроками охоты. В каждой зоне сезон продлится не более десяти дней», — указали в Минприроды.

В текущем году никаких изменений в правила охоты не вводилось. При этом появились нововведения для тех, кто планирует стать охотником: для получения охотничьего билета необходимо пройти дополнительный этап в виде сдачи экзамена по охотничьему минимуму. С пошаговой инструкцией и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Минприроды Алтайского края.

Также Катернюк сообщил, что в крае планируют ввести вознаграждение за добычу лисиц на фоне вспышек бешенства. Сейчас инициатива проходит процедуру согласования.