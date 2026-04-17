Охота в Алтайском крае. Что изменится в 2026 году и как увеличилась популяция животных

Алтайский край продолжает развивать культуру охоты, увеличивая популяцию диких животных и внедряя новые требования для охотников

17 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

Охотник в лесу / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае стало больше косуль, лосей и маралов. Об этом рассказали на итоговой коллегии Минприроды региона. Почему популяция выросла, а также как меняются правила охоты в регионе, будут ли доплачивать за отстрел лис, распространяющих бешенство, и где можно обучиться на охотника? В теме разбирались журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Популяция животных растет, но это вызывает новые проблемы"

Площадь Алтайского края — почти 17 миллионов гектаров, 15 млн из них пригодны для охоты. По данным краевого Минприроды, интерес к занятию есть: каждый год число охотников прирастает на тысячу человек. Правда, с осени регулировать деятельность новичков или тех, у кого билет аннулирован, стали серьезнее — надо пройти подготовку и сдать экзамен. Первым в регионе учить охотничьему делу стал Алтайский госуниверситет. Подробно о программе рассказала руководитель проекта, доцент кафедры зоологии и физиологии Елена Шапетько.

По данным краевого Минприроды, с каждым годом количество охотников в Алтайском крае увеличивается на тысячу человек. Однако с осени 2025 года были введены более строгие требования для получения охотничьего билета. В частности, охотники теперь обязаны сдавать экзамен на знание биологии животных, правил охоты и законодательства. Эти изменения были вызваны необходимостью повышения квалификации охотников и соблюдения норм охоты.

«Создание программы обучения для охотников было вызвано необходимостью повышения их квалификации, так как теперь требования к получению охотничьего билета гораздо более строгие», — считает Елена Шапетько.

Отстрел лисиц и компенсация охотникам

Одной из главных проблем региона стало увеличение числа лисиц, которые являются разносчиками бешенства. В 2025 году их популяция составила более 20 тысяч особей, что вызвало опасения у властей и населения. В связи с этим было принято решение продлить сроки охоты на лисиц, а охотники предложили введение компенсации за их отстрел — около 1000 рублей за каждую особь. Краевые власти рассматривают возможность реализации этой меры для улучшения экосистемы региона.

«Мы понимаем, что лисицы — это не только разносчики бешенства, но и угроза для экосистемы, поэтому меры по контролю за их численностью становятся крайне необходимыми. Однако важно, чтобы эти меры не наносили ущерб природе и экосистемам в целом», — заявил представитель Минприроды Алтайского края.

Новые меры в борьбе с браконьерами

С ростом интереса к охоте и увеличением числа нарушений, количество преступлений в сфере охоты также возросло. В 2025 году было зафиксировано 376 случаев правонарушений, включая незаконную охоту. Также было изъято 33 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, а 22 человека были привлечены к уголовной ответственности. Несмотря на эти усилия, браконьеры продолжают представлять угрозу для охотничьих ресурсов региона.

«Мы изъяли 33 единицы незаконного оружия, а ущерб от браконьерства составил более 200 миллионов рублей. Проблема незаконной охоты стоит особенно остро, и мы продолжаем бороться с браконьерами с помощью усиленных мер контроля», — сообщил начальник управления охотхозяйства Алтайского края Максим Катернюк.

Цена трофея

Кроме того, охота на Алтае становится все более коммерческой деятельностью. На одном из сайтов, предлагающих охотничьи туры, были опубликованы цены на трофеи. Кабан стоит 25 тысяч рублей, а подстреленный марал — до 300 тысяч рублей, если его добыли в брачный сезон. Участие в охотничьем туре может обойтись в полмиллиона рублей.

С каждым годом в регионе растет число молодых охотников, многие из которых проходят обучение и сертификацию в Алтайском государственном университете. У студентов есть возможность получить сертификаты и удостоверения, которые позволяют им законно заниматься охотой и соблюдать все требования законодательства. На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано более 60,5 тысячи охотников, и число продолжает расти.

«Мы видим, что молодежь все больше интересуется охотой. Это не просто хобби, а ответственный подход к сохранению экосистемы и уважение к природе», — сообщила доцент Алтайского госуниверситета Елена Шапетько.