Охота в Алтайском крае. Что изменится в 2026 году и как увеличилась популяция животных
Алтайский край продолжает развивать культуру охоты, увеличивая популяцию диких животных и внедряя новые требования для охотников
17 апреля 2026, 08:15, ИА Амител
В Алтайском крае стало больше косуль, лосей и маралов. Об этом рассказали на итоговой коллегии Минприроды региона. Почему популяция выросла, а также как меняются правила охоты в регионе, будут ли доплачивать за отстрел лис, распространяющих бешенство, и где можно обучиться на охотника? В теме разбирались журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Популяция животных растет, но это вызывает новые проблемы"
Площадь Алтайского края — почти 17 миллионов гектаров, 15 млн из них пригодны для охоты. По данным краевого Минприроды, интерес к занятию есть: каждый год число охотников прирастает на тысячу человек. Правда, с осени регулировать деятельность новичков или тех, у кого билет аннулирован, стали серьезнее — надо пройти подготовку и сдать экзамен. Первым в регионе учить охотничьему делу стал Алтайский госуниверситет. Подробно о программе рассказала руководитель проекта, доцент кафедры зоологии и физиологии Елена Шапетько.
По данным краевого Минприроды, с каждым годом количество охотников в Алтайском крае увеличивается на тысячу человек. Однако с осени 2025 года были введены более строгие требования для получения охотничьего билета. В частности, охотники теперь обязаны сдавать экзамен на знание биологии животных, правил охоты и законодательства. Эти изменения были вызваны необходимостью повышения квалификации охотников и соблюдения норм охоты.
«Создание программы обучения для охотников было вызвано необходимостью повышения их квалификации, так как теперь требования к получению охотничьего билета гораздо более строгие», — считает Елена Шапетько.
Отстрел лисиц и компенсация охотникам
Одной из главных проблем региона стало увеличение числа лисиц, которые являются разносчиками бешенства. В 2025 году их популяция составила более 20 тысяч особей, что вызвало опасения у властей и населения. В связи с этим было принято решение продлить сроки охоты на лисиц, а охотники предложили введение компенсации за их отстрел — около 1000 рублей за каждую особь. Краевые власти рассматривают возможность реализации этой меры для улучшения экосистемы региона.
«Мы понимаем, что лисицы — это не только разносчики бешенства, но и угроза для экосистемы, поэтому меры по контролю за их численностью становятся крайне необходимыми. Однако важно, чтобы эти меры не наносили ущерб природе и экосистемам в целом», — заявил представитель Минприроды Алтайского края.
Новые меры в борьбе с браконьерами
С ростом интереса к охоте и увеличением числа нарушений, количество преступлений в сфере охоты также возросло. В 2025 году было зафиксировано 376 случаев правонарушений, включая незаконную охоту. Также было изъято 33 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, а 22 человека были привлечены к уголовной ответственности. Несмотря на эти усилия, браконьеры продолжают представлять угрозу для охотничьих ресурсов региона.
«Мы изъяли 33 единицы незаконного оружия, а ущерб от браконьерства составил более 200 миллионов рублей. Проблема незаконной охоты стоит особенно остро, и мы продолжаем бороться с браконьерами с помощью усиленных мер контроля», — сообщил начальник управления охотхозяйства Алтайского края Максим Катернюк.
Цена трофея
Кроме того, охота на Алтае становится все более коммерческой деятельностью. На одном из сайтов, предлагающих охотничьи туры, были опубликованы цены на трофеи. Кабан стоит 25 тысяч рублей, а подстреленный марал — до 300 тысяч рублей, если его добыли в брачный сезон. Участие в охотничьем туре может обойтись в полмиллиона рублей.
С каждым годом в регионе растет число молодых охотников, многие из которых проходят обучение и сертификацию в Алтайском государственном университете. У студентов есть возможность получить сертификаты и удостоверения, которые позволяют им законно заниматься охотой и соблюдать все требования законодательства. На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано более 60,5 тысячи охотников, и число продолжает расти.
«Мы видим, что молодежь все больше интересуется охотой. Это не просто хобби, а ответственный подход к сохранению экосистемы и уважение к природе», — сообщила доцент Алтайского госуниверситета Елена Шапетько.
09:02:23 17-04-2026
На открытие охоты тысячи пьяных бухлозавров палят по бутылкам и творят дичь.
Почему до сих пор нет рейдов на выявления пьяных охотниках в угодиях?
15:43:05 17-04-2026
Гость (09:02:23 17-04-2026) На открытие охоты тысячи пьяных бухлозавров палят по бутылка... Ну это очень хорошо! Лишь бы зверюх не трогали.
16:12:56 17-04-2026
Гость (09:02:23 17-04-2026) На открытие охоты тысячи пьяных бухлозавров палят по бутылка... Толпы скуфов с кризисом среднего возраста развлекаются убийствами. На них впору на самих лицензии выписывать
16:43:55 17-04-2026
гость (16:12:56 17-04-2026) Толпы скуфов с кризисом среднего возраста развлекаются убийс... Ну выпиши, да можешь и без лицензии приехать, тайга большая, болот много. Значение слова СКУФ хоть загугли.
06:49:03 18-04-2026
Гость (09:02:23 17-04-2026) На открытие охоты тысячи пьяных бухлозавров палят по бутылка... Гринпис не спасает столько животных, сколько синька
09:21:05 17-04-2026
"Мы понимаем, что лисицы — это не только разносчики бешенства, но и угроза для экосистемы"------------- Не будет лисиц будут мыши и крысы являются переносчиками около 80 опасных инфекций, включая геморрагическую лихорадку (ГЛПС), лептоспироз, туляремию, иерсиниоз и сальмонеллез. Заражение происходит через укусы, вдыхание пыли с высохшими экскрементами, а также при контакте с загрязненными продуктами или водой. Грызуны также переносят блох и клещей, способствуя распространению опасных заболеваний
14:40:06 17-04-2026
"Не будет лисиц будут мыши и крысы являются переносчиками около 80 опасных инфекций,"
Предлагаешь сохранить лисиц - пускай люди заражаются бешенством и помирают?
Почитай на досуге, есть такая наука - охотоведение.
09:53:59 18-04-2026
Дурдом, марал входит в Международную Красную книгу, а нашу местечковую не входит, поэтому его можно истреблять и добывать панты, уроды.
11:43:08 18-04-2026
Гость (09:53:59 18-04-2026) Дурдом, марал входит в Международную Красную книгу, а нашу м... Ни в какие красные книги марал не входит. Его добывают и у нас и в Киргизии и в Казахстане и тд.
16:33:07 18-04-2026
Есть более глубокий смысл всей этой охоты. В наше время охота должна быть обоснованной, то есть человек не может купить мясо для себя и своей семьи в магазинах...тогда можно заниматься охотой. Каждое животное - тоже на учёте, его душа - может стать человеком...так что, всё серьёзно...
23:40:47 20-04-2026
Гость (09:02:23 17-04-2026) На открытие охоты тысячи пьяных бухлозавров палят по бутылка... По себе не ровняй других. (П.. ..)Л) Охота
это традиции.