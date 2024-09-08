В этом отчасти виноваты сами пациенты, объяснил инфекционист Валерий Шевченко

08 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

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Бесконтрольное применение людьми антибиотиков ведет к тому, что со временем они становятся все менее эффективными при лечении давно знакомых миру заболеваний. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, проблема несет глобальную угрозу человечеству.

Почему люди используют антибиотики без назначения врача, понять очень легко, заметил специалист.

"Это удобный и очень понятный инструмент, чтобы быстро выправить свое самочувствие. Пошел и купил антибиотик. Многим неважно даже, вирус это или бактерия. Мол, если бактерия, то антибиотик справится, а вирус и сам пройдет", – пояснил врач. По его словам, такой подход приводит к тому, что организм "привыкает" к препарату. В итоге антибиотики со временем теряют свою эффективность.

"Такой подход способствует формированию резистентности. Когда придет время бороться с действительно опасным заболеванием и состоянием серьезной степени тяжести, антибиотик уже не будет работать", – предупредил эксперт.

В перспективе проблема может приобрести глобальный характер, считает Шевченко. По его словам, это один из факторов угрозы человечеству "на уровне национальной безопасности". Чтобы не потерять антибиотики как инструмент лечения, люди должны принимать антибиотики строго по назначениям врача.

"Мы, как рядовые граждане, должны уйти от самостоятельного приема. Это будет наш значительный вклад в глобальную борьбу. Антибиотики нужно пить лишь тогда, когда они необходимы. А назначить их должен врач, который опирается на клинические рекомендации и то, что увидел в результате обследования", – добавил инфекционист.

Также Валерий Шевченко сообщил, что в ближайшие недели в Алтайском крае ожидается серьезный рост заболеваемости ОРВИ. Вместе с этим врачи прогнозируют и эпидподъем по ковиду. Полный выпуск "Переговорки" с ведущим инфекционистом региона смотрите на amic.ru.