В Алтайском крае обнаружили 58-й очаг бешенства с начала года
Карантин ввели в селе Северка Ключевского района, где опасное заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве
19 мая 2026, 09:46, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировали новый очаг бешенства — на этот раз в селе Северка Ключевского района. Губернатор подписал указ о введении карантина, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство. Населенный пункт признан неблагополучным по бешенству, там введены ограничительные меры. Карантин снимут через 60 дней после полной ликвидации последствий заболевания.
Для Ключевского района это второй случай бешенства с начала года — предыдущий очаг выявили в селе Красный Яр.
Всего с января в Алтайском крае зарегистрировано уже 58 очагов бешенства. Таким образом, за неполные пять месяцев регион дважды побил прошлогодний антирекорд — в 2025 году было зафиксировано 29 случаев.
Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.
09:54:02 19-05-2026
что-то была инфа, что комар попив крови бешеного зверя может и чиловека заразить.
блин, как говорил Козьма Прутков - Бди!
10:05:52 19-05-2026
Musik (09:54:02 19-05-2026) что-то была инфа, что комар попив крови бешеного зверя может... надо срочно и принудительно ввести страховку от укуса комаров, ну тясячи по три с человека.
Этож как можно бюджет пополнить
12:09:28 19-05-2026
Гость (10:05:52 19-05-2026) надо срочно и принудительно ввести страховку от укуса комаро... Где бюджет и где страховка? Отделяй мух от котлет.
11:06:40 19-05-2026
58 случаев это уже не природное. Вероятно ходили разбрасывали вирус специально. Терроризмом попахивает. Если не найти и разоблачить то так могут потом и бубонную чуму ездить раскидыывать
12:49:15 19-05-2026
Гость (11:06:40 19-05-2026) 58 случаев это уже не природное. Вероятно ходили разбрасывал... Скорее тут самое обычное разгильдяйство и безответственность налицо. Очаг в личном хозяйстве, а значит хозяева не удосужились вакцинировать своих животных. Вот и всё.