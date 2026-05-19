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В Алтайском крае обнаружили 58-й очаг бешенства с начала года

Карантин ввели в селе Северка Ключевского района, где опасное заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве

19 мая 2026, 09:46, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае зафиксировали новый очаг бешенства — на этот раз в селе Северка Ключевского района. Губернатор подписал указ о введении карантина, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство. Населенный пункт признан неблагополучным по бешенству, там введены ограничительные меры. Карантин снимут через 60 дней после полной ликвидации последствий заболевания.

Для Ключевского района это второй случай бешенства с начала года — предыдущий очаг выявили в селе Красный Яр.

Всего с января в Алтайском крае зарегистрировано уже 58 очагов бешенства. Таким образом, за неполные пять месяцев регион дважды побил прошлогодний антирекорд — в 2025 году было зафиксировано 29 случаев.

Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.

Алтайский край бешенство
       

Комментарии 5

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Musik

09:54:02 19-05-2026

что-то была инфа, что комар попив крови бешеного зверя может и чиловека заразить.
блин, как говорил Козьма Прутков - Бди!

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Гость

10:05:52 19-05-2026

Musik (09:54:02 19-05-2026) что-то была инфа, что комар попив крови бешеного зверя может... надо срочно и принудительно ввести страховку от укуса комаров, ну тясячи по три с человека.
Этож как можно бюджет пополнить

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Musik

12:09:28 19-05-2026

Гость (10:05:52 19-05-2026) надо срочно и принудительно ввести страховку от укуса комаро... Где бюджет и где страховка? Отделяй мух от котлет.

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Гость

11:06:40 19-05-2026

58 случаев это уже не природное. Вероятно ходили разбрасывали вирус специально. Терроризмом попахивает. Если не найти и разоблачить то так могут потом и бубонную чуму ездить раскидыывать

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Гость

12:49:15 19-05-2026

Гость (11:06:40 19-05-2026) 58 случаев это уже не природное. Вероятно ходили разбрасывал... Скорее тут самое обычное разгильдяйство и безответственность налицо. Очаг в личном хозяйстве, а значит хозяева не удосужились вакцинировать своих животных. Вот и всё.

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