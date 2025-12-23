Очаг бешенства обнаружили в барнаульском доме с музеем "Мир времени"

В Алтайском крае в этом году зафиксировано уже более 25 случаев бешенства

23 декабря 2025, 10:28, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Очередной очаг бешенства зарегистрировали в Алтайском крае, на этот раз – в барнаульской многоэтажке. Это дом, где расположен музей "Мир времени". Документ о карантине опубликован на сайте краевого правительства.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию здания, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район, ул. Матросова, д. 12», – говорится в указе губернатора об установлении ограничительных мероприятий.

По ул. Матросова, 12, расположен многоэтажный дом, в котором находится известный музей "Мир времени". Неблагополучным пунктом по бешенству определена территория в радиусе 520 метров от границ очага. Карантин продлится, по правилам, 60 дней "после убоя последнего восприимчивого животного". Обычно в такой ситуации речь об усыплении идет, только если вблизи находят безнадзорных животных, остальных нужно вакцинировать.

По данным СМИ, количество случаев бешенства, выявленных в 2025 году в Алтайском крае, скоро приблизится к 30. В Барнауле один случай уже выявляли – у животного в доме на ул. Никитина, 107.