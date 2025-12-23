НОВОСТИПроисшествия

Очаг бешенства обнаружили в барнаульском доме с музеем "Мир времени"

В Алтайском крае в этом году зафиксировано уже более 25 случаев бешенства

23 декабря 2025, 10:28, ИА Амител

Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Злая собака, бешенство / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Очередной очаг бешенства зарегистрировали в Алтайском крае, на этот раз – в барнаульской многоэтажке. Это дом, где расположен музей "Мир времени". Документ о карантине опубликован на сайте краевого правительства.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию здания, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район, ул. Матросова, д. 12», – говорится в указе губернатора об установлении ограничительных мероприятий.

По ул. Матросова, 12, расположен многоэтажный дом, в котором находится известный музей "Мир времени". Неблагополучным пунктом по бешенству определена территория в радиусе 520 метров от границ очага. Карантин продлится, по правилам, 60 дней "после убоя последнего восприимчивого животного". Обычно в такой ситуации речь об усыплении идет, только если вблизи находят безнадзорных животных, остальных нужно вакцинировать.

По данным СМИ, количество случаев бешенства, выявленных в 2025 году в Алтайском крае, скоро приблизится к 30. В Барнауле один случай уже выявляли – у животного в доме на ул. Никитина, 107.

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

"Сейчас в машину прыгнет!" Лиса вышла к людям в новосибирской "Чистой Слободе"

С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты
НОВОСТИОбщество

Барнаул бешенство

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:51:18 23-12-2025

как обнаружили? кто болен?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:51 23-12-2025

Гость (11:51:18 23-12-2025) как обнаружили? кто болен?... кошечку вывезли на природе побегать на даче, вот стопудов. и так же гарантирую что о прививке никто и не позаботился. бедное животное. и вы почитайте о бешенстве. если человек заболеет - это 100 проц. смерть. Это не шутки! передается при ослюнении даже, ну и при укусе и подавно - от мышей, крыс, ежей, БЕЛОК, лис

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

12:22:03 23-12-2025

я думаю в этот музей и так очередей не было, а теперь вообще все его обходить стороной будут - всем запомнится "очаг бешенства и музей".... Зачем писать такие заголовки ???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

12:50:05 23-12-2025

Юрий (12:22:03 23-12-2025) я думаю в этот музей и так очередей не было, а теперь вообщ... Для создания ассоциации "музей бешенства".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:33 23-12-2025

Юрий (12:22:03 23-12-2025) я думаю в этот музей и так очередей не было, а теперь вообщ...
наоборот. такое бывает если какие то экспонаты музея имеют проклятие или привезены сюда из проклятого места, вероятно по ночам там призраки, вой из стен итд
думаю отбоя от посетителей не будет если грамотно это подать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:23 23-12-2025

Юрий (12:22:03 23-12-2025) я думаю в этот музей и так очередей не было, а теперь вообщ...
музею можно в суд подать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:42 23-12-2025

Гость (13:01:23 23-12-2025) музею можно в суд подать... Конечно! Времени у них до фига

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:48 23-12-2025

такая реклама музея из каждого утюга. Готовьте иск на все СМИ, можно отлично заработать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:12:33 27-12-2025

скорее всего это была больная собака. кошек с дач привезли уже давно, бешенство быстрее проявляется и до декабря бы ни одна кошка не дотянула. собак в Барнауле стало немеряно, а собачники за 1к покупают себе на Авито "игрушку" и даже не думают ставить прививку от бешенства. мне кажется, всему виной лень и безответственность собачников. Живу рядом и у нас никах мероприятий нет, никто никого не прививает, по Горно-Алтайской бегают бездомные собаки... Ветеринарный контроль не работает вообще. У нас будет и 300 очагов, если они не собираются ничего делать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров