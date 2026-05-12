В Алтайском крае ввели карантин из‑за нового, 57-го очага бешенства

Вспышка заболевания зафиксирована в селе Усть‑Камышенка Усть‑Калманского района

12 мая 2026, 13:44, ИА Амител

Бешенство животных / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

На территории Алтайского края зафиксировали еще один очаг бешенства. Согласно указу губернатора, опубликованному на портале правовых актов, карантин введен в селе Усть‑Камышенка Усть‑Калманского района.

Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство. Населенный пункт официально признали неблагополучным по бешенству, в связи с чем на территории установили карантинные ограничения. Снять их планируют через 60 дней после полного устранения последствий вспышки заболевания.

Для Усть‑Калманского района это уже второй случай бешенства с начала 2026 года: ранее аналогичный очаг выявили в селе Михайловка.

Всего за первые пять неполных месяцев 2026‑го в Алтайском крае зарегистрировали 57 вспышек бешенства — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за весь 2025‑й в регионе было зафиксировано 29 случаев заболевания.



