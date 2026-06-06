В Алтайском крае объявили режим "черного неба" до утра 7 июня

По данным синоптиков, в атмосфере будут накапливаться вредные вещества

06 июня 2026, 19:05, ИА Амител

Режим "черного неба". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как "черное небо", ввели в Алтайском крае с вечера 6 июня. По данным регионального Гидрометцентра, он будет действовать до 10 утра 7 июня.

«С 19:00 6 июня до 10:00 7 июня на территории городских и сельских поселений Алтайского края и в Барнауле ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы», — предупредили синоптики.

При этом до 11 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода. Воздух будет прогреваться до +30 градусов и выше, а местами на западе — до +35.