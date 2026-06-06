Алтайский край встретит рабочую неделю жарой до +33 градусов и грозами

8 июня в Барнауле воздух прогреется до +30

06 июня 2026, 12:00, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

Алтайский край ожидает жаркая и местами дождливая рабочая неделя. В понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют до +30 градусов тепла, а местами воздух прогреется до +33. При этом ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Погода 8 июня

В Алтайском крае: ночью столбики термометров покажут +15...+20 градусов, в предгорьях прохладнее — до +9...+14. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Днем температура поднимется до +25...+30 градусов, местами до +33. Сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз. Ветер южный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле: ночью +16...+18 градусов, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с. Днем воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ближе к вечеру ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 4–9 м/с.

Погода 9 июня

В Алтайском крае: ночью +17...+18 градусов, облачно, местами туман. Ветер юго-восточный, 2–4 м/с. Днем температура составит +28...+29 градусов, ожидается малооблачная погода. Ветер сменится на северный, 2–4 м/с.