На предстоящих выходных 19 и 20 июля в регионе похолодает

18 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. 19 и 20 июля ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 17–22 м/с. Такие данные опубликовал региональный Гидрометцентр.

Суббота, 19 июля

Температура воздуха в крае составит +28...+33 градуса. В северных районах будет прохладнее – +22...+27 градусов.

На всей территории региона пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами возможны ливни и крупный град.

Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью 8–13 м/с. Местами порывы достигнут 17–22 м/с. При грозах шквалистое усиление ветра составит 25 м/с и более.

Воскресенье, 20 июля

Столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов.

Местами возможны осадки в виде кратковременных дождей и грозы. Местами ливни и крупный град.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Порывы могут усилиться до 18–23 м/с.