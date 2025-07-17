Уже с 18 июля в регионе ожидаются дожди и грозы, возможен град

17 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

После знойной июльской жары на Алтайский край обрушатся дожди и грозы. Также в регионе станет прохладнее – столбики термометров уже не превысят отметки +30 градусов. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Так, со слов специалиста, в период с 18 по 20 июля погода в крае будет неустойчивой: жара не отступит, однако на севере региона могут пройти дожди и грозы. Такими же погодные условия будут в начале следующей недели – с 21 июля:

"До конца текущей и в начале следующей недели – неустойчивая погода. Завтра (18 июля. – Прим. ред.) небольшие дожди и грозы наиболее вероятны в северных районах. Также сохранится жаркая погода с дневными температурами от +28 до +33 градусов", – сказала синоптик.

Уже в субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, ожидается прохождение атмосферных фронтов с вероятностью перехода в штормовую погоду. Алтайский край настигнут дожди и грозы, при грозах сильные дожди и град. Ветер усилится до 17–22 м/с.

Ночные температуры 19 июля составят +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +28...+33 градусов, местами будет прохладнее – от +22 до +27 градусов. 20 июля похолодает: ночью – до +11...+16, днем – до +19...+24 градусов.

С 21 по 24 июля в регионе все еще будет прохладно. При этом 21 и 22 июля в отдельных районах будут лить дожди, а дни 23 и 24 июля пройдут преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от +7 до +14 градусов, днем – от +17 до +24.