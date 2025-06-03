В Алтайском крае отличники из многодетных семей могут получить выплату
У родителей есть возможность подать соответствующее заявление до 15 июля
03 июня 2025, 20:37, ИА Амител
В Алтайском крае школьники-отличники, которые растут в многодетных семьях, могут получить единовременную выплату, рассказал глава региона Виктор Томенко.
Для получения денежного поощрения родителям нужно до 15 июля подать соответствующее заявление. Это можно сделать через директоров школ.
"Размер такой выплаты отличается в зависимости от возраста. Для выпускников 11-х классов установлена самая крупная сумма – десять тысяч рублей", – уточнил губернатор.
По итогам 2024 года выплаты получили более 1,5 тысячи отличников. Больше всего – в Алтайском, Павловском, Кулундинском, Первомайском и Немецком национальном районах, а также в Барнауле, Бийске и Заринске.
08:36:10 04-06-2025
Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем из многодетной? Если платить, то всем отличникам.
09:03:15 04-06-2025
Анна (08:36:10 04-06-2025) Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем ... или никому. штоп не обыдно было?
14:54:33 04-06-2025
Анна (08:36:10 04-06-2025) Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем ... В многодетных отличников не бывает. Как правило.
10:48:20 04-06-2025
Болванам платить и не надо, им всё равно. А вот детей делить на тех, кто из многодетных или дети участников разного рода мероприятий и пр., ЗАЧЕМ??? Если ученик своим трудом достиг результата, то и поощрите его.
13:46:04 04-06-2025
интересное разделение , многодетные не многодетные.......
14:09:45 04-06-2025
В многодетной семье вряд- ли вырастет отличник. Причин- море. Поэтому и собираются платить тем, кому платить не надо. Очередная насмешка. Вру, забота о народе.
21:59:22 04-06-2025
Гость (14:09:45 04-06-2025) В многодетной семье вряд- ли вырастет отличник. Причин- море... А вот еще одна: человек 30 лет отработал на благо государства, но на СВО не был - ему ипотеку под 20%, а зеку, которого вместо зоны отправили на СВО - ипотека 2%. Справедливо, однако.
21:07:17 04-06-2025
Почему мой ребёнок не может получить выплату, раз он не из не многодетной семьи. Дурдом.