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В Алтайском крае отличники из многодетных семей могут получить выплату

У родителей есть возможность подать соответствующее заявление до 15 июля

03 июня 2025, 20:37, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае школьники-отличники, которые растут в многодетных семьях, могут получить единовременную выплату, рассказал глава региона Виктор Томенко.

Для получения денежного поощрения родителям нужно до 15 июля подать соответствующее заявление. Это можно сделать через директоров школ.

"Размер такой выплаты отличается в зависимости от возраста. Для выпускников 11-х классов установлена самая крупная сумма – десять тысяч рублей", – уточнил губернатор.

По итогам 2024 года выплаты получили более 1,5 тысячи отличников. Больше всего – в Алтайском, Павловском, Кулундинском, Первомайском и Немецком национальном районах, а также в Барнауле, Бийске и Заринске.

Алтайский край выплаты

Комментарии 8

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Анна

08:36:10 04-06-2025

Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем из многодетной? Если платить, то всем отличникам.

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Musik

09:03:15 04-06-2025

Анна (08:36:10 04-06-2025) Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем ... или никому. штоп не обыдно было?

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Гость

14:54:33 04-06-2025

Анна (08:36:10 04-06-2025) Поясните мне, чем отличник из немногодетной семьи хуже, чем ... В многодетных отличников не бывает. Как правило.

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Гость

10:48:20 04-06-2025

Болванам платить и не надо, им всё равно. А вот детей делить на тех, кто из многодетных или дети участников разного рода мероприятий и пр., ЗАЧЕМ??? Если ученик своим трудом достиг результата, то и поощрите его.

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ольга

13:46:04 04-06-2025

интересное разделение , многодетные не многодетные.......

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Гость

14:09:45 04-06-2025

В многодетной семье вряд- ли вырастет отличник. Причин- море. Поэтому и собираются платить тем, кому платить не надо. Очередная насмешка. Вру, забота о народе.

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Гость

21:59:22 04-06-2025

Гость (14:09:45 04-06-2025) В многодетной семье вряд- ли вырастет отличник. Причин- море... А вот еще одна: человек 30 лет отработал на благо государства, но на СВО не был - ему ипотеку под 20%, а зеку, которого вместо зоны отправили на СВО - ипотека 2%. Справедливо, однако.

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Гость

21:07:17 04-06-2025

Почему мой ребёнок не может получить выплату, раз он не из не многодетной семьи. Дурдом.

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