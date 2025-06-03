В Алтайском крае отличники из многодетных семей могут получить выплату

У родителей есть возможность подать соответствующее заявление до 15 июля

03 июня 2025, 20:37, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае школьники-отличники, которые растут в многодетных семьях, могут получить единовременную выплату, рассказал глава региона Виктор Томенко.

Для получения денежного поощрения родителям нужно до 15 июля подать соответствующее заявление. Это можно сделать через директоров школ.

"Размер такой выплаты отличается в зависимости от возраста. Для выпускников 11-х классов установлена самая крупная сумма – десять тысяч рублей", – уточнил губернатор.

По итогам 2024 года выплаты получили более 1,5 тысячи отличников. Больше всего – в Алтайском, Павловском, Кулундинском, Первомайском и Немецком национальном районах, а также в Барнауле, Бийске и Заринске.