Теперь официально. Алтайским магазинам хотят запретить продавать алкоголь в праздники
Сейчас мера носит рекомендательный характер. Однако соблюдают ее далеко не все
16 января 2024, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае сетевым магазинам могут запретить продавать алкоголь на День города и 9 мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты АКЗС планируют закрепить ее официально. Вопрос внесен в повестку сессии краевого парламента, которая пройдет 25 января.
В чем суть законопроекта?
По федеральному закону регионы могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртного. И даже полностью ее запрещать (исключение составляет общепит). Таким правом и решили воспользоваться в Алтайском крае.
Отметим, что эта мера не нова и действует в регионе уже несколько лет. Руководителям предприятий розничной торговли в праздники рекомендуется не продавать населению алкоголь. По словам разработчиков, в крае сложилась практика, при которой муниципалитеты не соблюдают запрет и продолжают реализовывать алкоголь.
"По данным правоохранительных органов, ежегодно в крае фиксируется более шести тысяч преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
И алтайские власти хотят это изменить. Проект закона разработало и внесло в АКЗС управление региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Согласно поправкам, розничные сети не смогут продавать алкоголь в следующие праздники:
- 9 Мая;
- День города;
- День района (округа);
- День села (поселка).
Запрет будет действовать на всей территории городского округа, а в муниципальных районах и округах – на территории села, где проводятся праздничные мероприятия.
Информацию о том, где будут проводиться мероприятия, разместят за десять дней на официальных сайтах органов местного самоуправления, которые и организуют мероприятия, в интернете или газете.
Когда еще запретят продавать алкоголь?
Также документ запрещает (или ограничивает) продавать сетям алкоголь, если в регионе введен режим ЧС или повышенной готовности. Исключение составляет общепит.
По мнению разработчиков, введение запрета позволит снизить уровень потребления алкоголя, а вместе с тем и случаи нарушения общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.
Еще раз повторимся, что запреты будут действовать только в отношении розничных сетей. "Наливайки" же смогут по-прежнему продавать спиртное. Как показывает практика, продукция учреждений в праздники пользуется повышенным спросом, в результате чего выручка баров в эти дни значительно возрастает.
Какие еще "алкопроекты" рассмотрят алтайские депутаты?
На ближайшей сессии 25 января депутаты АКЗС рассмотрят еще один "алкогольный" законопроект, который касается времени продажи спиртного в сетевых магазинах. Инициаторы (а именно уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству) предложили разрешить магазинам продавать горячительные напитки до 22 или 23 часов.
По их словам, это, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным, с "наливайками", фактически торгующими "навынос" под видом работы бара. Также решение позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально, считают они. Проект закона рассмотрят в первом чтении.
12:48:07 16-01-2024
закройте наливайки в жилых домах и не будет никто с сетями конкурировать.
15:15:01 16-01-2024
В (12:48:07 16-01-2024) закройте наливайки в жилых домах и не будет никто с сетями к... +100500! Ваш выход- господа депутаты от всех фракций! У вам теперь есть такое право! Дайте людям спокойно жить! Запретите продавать алкоголь в жилых дома!
15:22:29 16-01-2024
В (12:48:07 16-01-2024) закройте наливайки в жилых домах и не будет никто с сетями к... +100500 Господа депутаты АК от вмех фракций- ваш выход! У вас теперь есть такое право! Дайте людям спокойно жить! Запретите продажу алкоголя в жилых домах!
13:04:46 16-01-2024
Не логично! Лучше бы в будни запретили!
13:21:39 16-01-2024
Кто захочет, тот и без Ваших наливайках и магазинов и т.п. найдет где и что выпить? Считаю, что это полный бред... Но это мое мнение...
13:33:12 16-01-2024
Конечно, как-то не очень когда преступления под градусом в праздники совершаются. Вот в любое другое время - это нормально.
14:09:33 16-01-2024
Ну и правильно! Надо прекращать спаивать народ! А то у молодежи только одни развлечения- пиво и соцсети. ХВАТИТ ОБОЛВАНИВАТЬ РУССКИЙ НАРОД!
14:42:08 16-01-2024
А почему в Москве до 23 часов можно? Наверное там в отличии о наших о людях никто не думает.
15:27:47 16-01-2024
Гость (14:42:08 16-01-2024) А почему в Москве до 23 часов можно? Наверное там в отличии ... Там нет пивнушек как в Алтайском крае на каждом шагу в жилых домах! А Барнаул город пивнушек! Людей никто не спрашивал, когда открывали эти заведения. Алко лобби в нашем крае рулят!!!
14:51:38 16-01-2024
Я же говорил, ни на что не способны "наши" кроме как запрещать!
16:15:34 16-01-2024
Надо ещё запретить продажу алкоголя на 1 мая, на 4 ноября, на ПАсху, на Рождество, не День Российского флага, на День милиции (полиции). Ещё бы добавил праздников, да хоть бы на эти запретили....
16:19:37 16-01-2024
Гость (16:15:34 16-01-2024) Надо ещё запретить продажу алкоголя на 1 мая, на 4 ноября, н... достаточно найти советский отрывной календарь. там чуть ли не через день праздники.
17:47:24 16-01-2024
Гость (16:19:37 16-01-2024) достаточно найти советский отрывной календарь. там чуть ли н... Там нет религиозных праздников, увы.
09:34:56 17-01-2024
Гость (17:47:24 16-01-2024) Там нет религиозных праздников, увы.... Не врите. Календари выпускали разные и с религиозными праздниками тоже.
17:25:52 16-01-2024
А вариант, при котором можно отменить все надуманные ограничения, не рассматривается?
05:33:16 17-01-2024
У нас уже был один запретитель,плешивый,и что из этого вышло?виноградники порубил,а народ незамерзайки и прочую дрянь жрать начал,самогон гнать (в лучшем случае)Не с того начинаете господа,запрещениями нечего хорошего не получится.