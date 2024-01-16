Теперь официально. Алтайским магазинам хотят запретить продавать алкоголь в праздники

Сейчас мера носит рекомендательный характер. Однако соблюдают ее далеко не все

16 января 2024, 12:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае сетевым магазинам могут запретить продавать алкоголь на День города и 9 мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты АКЗС планируют закрепить ее официально. Вопрос внесен в повестку сессии краевого парламента, которая пройдет 25 января.

В чем суть законопроекта?

По федеральному закону регионы могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртного. И даже полностью ее запрещать (исключение составляет общепит). Таким правом и решили воспользоваться в Алтайском крае.

Отметим, что эта мера не нова и действует в регионе уже несколько лет. Руководителям предприятий розничной торговли в праздники рекомендуется не продавать населению алкоголь. По словам разработчиков, в крае сложилась практика, при которой муниципалитеты не соблюдают запрет и продолжают реализовывать алкоголь.

"По данным правоохранительных органов, ежегодно в крае фиксируется более шести тысяч преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

И алтайские власти хотят это изменить. Проект закона разработало и внесло в АКЗС управление региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Согласно поправкам, розничные сети не смогут продавать алкоголь в следующие праздники:

9 Мая;

День города;

День района (округа);

День села (поселка).

Запрет будет действовать на всей территории городского округа, а в муниципальных районах и округах – на территории села, где проводятся праздничные мероприятия.

Информацию о том, где будут проводиться мероприятия, разместят за десять дней на официальных сайтах органов местного самоуправления, которые и организуют мероприятия, в интернете или газете.

Когда еще запретят продавать алкоголь?

Также документ запрещает (или ограничивает) продавать сетям алкоголь, если в регионе введен режим ЧС или повышенной готовности. Исключение составляет общепит.

По мнению разработчиков, введение запрета позволит снизить уровень потребления алкоголя, а вместе с тем и случаи нарушения общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.

Еще раз повторимся, что запреты будут действовать только в отношении розничных сетей. "Наливайки" же смогут по-прежнему продавать спиртное. Как показывает практика, продукция учреждений в праздники пользуется повышенным спросом, в результате чего выручка баров в эти дни значительно возрастает.

Какие еще "алкопроекты" рассмотрят алтайские депутаты?

На ближайшей сессии 25 января депутаты АКЗС рассмотрят еще один "алкогольный" законопроект, который касается времени продажи спиртного в сетевых магазинах. Инициаторы (а именно уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству) предложили разрешить магазинам продавать горячительные напитки до 22 или 23 часов.

По их словам, это, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным, с "наливайками", фактически торгующими "навынос" под видом работы бара. Также решение позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально, считают они. Проект закона рассмотрят в первом чтении.