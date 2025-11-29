В Алтайском крае подорожало мясо

При этом заметно подешевело сливочное масло

29 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайкрайстат обнародовал результаты еженедельного анализа динамики цен. Отмечено изменение стоимости различных продовольственных товаров: одни позиции стали доступнее, другие, наоборот, выросли в цене.

За период с 17 по 24 ноября килограмм сливочного масла стал дешевле на 17 рублей 1 копейку. Несмотря на ощутимое удешевление, масло сохраняет позицию одного из наиболее дорогостоящих продуктов питания.

В категории молочной продукции наблюдается общая тенденция к снижению стоимости. Так, творог подешевел на 3 рубля 85 копеек, сметана – на 89 копеек, а молоко – на 15 копеек. После нескольких недель интенсивного роста цен на овощи, темпы подорожания существенно снизились. Фрукты же, напротив, стали более дешевыми.

В то же время зафиксировано повышение цен на мясную продукцию. Наиболее значительно подорожала баранина – на 8 рублей 65 копеек за килограмм. Кроме того, возросла стоимость куриного мяса (на 2 рубля 15 копеек) и свинины (на 1 рубль 97 копеек). Цена на говядину осталась на прежнем уровне, составляя 766 рублей 36 копеек за килограмм.