В Алтайском крае подорожало мясо
При этом заметно подешевело сливочное масло
29 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Алтайкрайстат обнародовал результаты еженедельного анализа динамики цен. Отмечено изменение стоимости различных продовольственных товаров: одни позиции стали доступнее, другие, наоборот, выросли в цене.
За период с 17 по 24 ноября килограмм сливочного масла стал дешевле на 17 рублей 1 копейку. Несмотря на ощутимое удешевление, масло сохраняет позицию одного из наиболее дорогостоящих продуктов питания.
В категории молочной продукции наблюдается общая тенденция к снижению стоимости. Так, творог подешевел на 3 рубля 85 копеек, сметана – на 89 копеек, а молоко – на 15 копеек. После нескольких недель интенсивного роста цен на овощи, темпы подорожания существенно снизились. Фрукты же, напротив, стали более дешевыми.
В то же время зафиксировано повышение цен на мясную продукцию. Наиболее значительно подорожала баранина – на 8 рублей 65 копеек за килограмм. Кроме того, возросла стоимость куриного мяса (на 2 рубля 15 копеек) и свинины (на 1 рубль 97 копеек). Цена на говядину осталась на прежнем уровне, составляя 766 рублей 36 копеек за килограмм.
14:41:31 29-11-2025
На фото гляжу очень много сортов разного мяса изображены. Как раз соответствует заголовку.
15:53:19 29-11-2025
Может есть что подешевело?...
Ну корме человеческой жизни
16:37:02 30-11-2025
Гость (15:53:19 29-11-2025) Может есть что подешевело?... Ну корме человеческой жизн... Труд жителей за пределами МКАД
21:39:10 29-11-2025
Не удивили по мясу. С маслом тоже не так очевидно. (В Барнауле)
09:29:17 30-11-2025
От мяса стареют.
10:37:46 30-11-2025
Людям нравится, не нравилось бы, меняли бы что то.
Ну или с головой у них беда.
10:50:13 30-11-2025
Откуда вы берете данные вы выходите временами со своих кабинетов и посмотрите цены. Молоко всегда зимой дорожает если оно есть. Вы имеете ввиду молочный продукт с пальмы
12:23:55 01-12-2025
Нет это они много сои наколотили а продать некому вот и идёт снижение на бумаге. На самом деле идёт снижение катострофически поголовья скота. Частников давят по-чёрному я вчера покупал мясо очевидец этого.