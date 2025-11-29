НОВОСТИЭкономика

В Алтайском крае подорожало мясо

При этом заметно подешевело сливочное масло

29 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайкрайстат обнародовал результаты еженедельного анализа динамики цен. Отмечено изменение стоимости различных продовольственных товаров: одни позиции стали доступнее, другие, наоборот, выросли в цене.

За период с 17 по 24 ноября килограмм сливочного масла стал дешевле на 17 рублей 1 копейку. Несмотря на ощутимое удешевление, масло сохраняет позицию одного из наиболее дорогостоящих продуктов питания.

В категории молочной продукции наблюдается общая тенденция к снижению стоимости. Так, творог подешевел на 3 рубля 85 копеек, сметана – на 89 копеек, а молоко – на 15 копеек. После нескольких недель интенсивного роста цен на овощи, темпы подорожания существенно снизились. Фрукты же, напротив, стали более дешевыми.

В то же время зафиксировано повышение цен на мясную продукцию. Наиболее значительно подорожала баранина – на 8 рублей 65 копеек за килограмм. Кроме того, возросла стоимость куриного мяса (на 2 рубля 15 копеек) и свинины (на 1 рубль 97 копеек). Цена на говядину осталась на прежнем уровне, составляя 766 рублей 36 копеек за килограмм.

Барнаул Бийск Алтайский край Рубцовск цены Хорошие новости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:41:31 29-11-2025

На фото гляжу очень много сортов разного мяса изображены. Как раз соответствует заголовку.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:19 29-11-2025

Может есть что подешевело?...
Ну корме человеческой жизни

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:02 30-11-2025

Гость (15:53:19 29-11-2025) Может есть что подешевело?... Ну корме человеческой жизн... Труд жителей за пределами МКАД

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

21:39:10 29-11-2025

Не удивили по мясу. С маслом тоже не так очевидно. (В Барнауле)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свирепый Чарли

09:29:17 30-11-2025

От мяса стареют.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:46 30-11-2025

Людям нравится, не нравилось бы, меняли бы что то.
Ну или с головой у них беда.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексеевич

10:50:13 30-11-2025

Откуда вы берете данные вы выходите временами со своих кабинетов и посмотрите цены. Молоко всегда зимой дорожает если оно есть. Вы имеете ввиду молочный продукт с пальмы

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:55 01-12-2025

Нет это они много сои наколотили а продать некому вот и идёт снижение на бумаге. На самом деле идёт снижение катострофически поголовья скота. Частников давят по-чёрному я вчера покупал мясо очевидец этого.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров