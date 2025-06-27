В Алтайском крае прошли масштабные учения с ракетными комплексами "Ярс". Видео
Ракетчики отработали вопросы инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, а также противодействия диверсионным группам
27 июня 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнаульском ракетном соединении прошли плановые учения, в рамках которых автономные пусковые установки ракетных комплексов "Ярс"вывели на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные отработали задачи по инженерному оборудованию полевых позиций, маскировке и боевому охранению, а также по противодействию диверсионно-разведывательным группам. Отмечается, что протяженность расчетных маршей составляет около 100 километров.
"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - цитирует ТАСС начальника штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН.
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