В Алтайском крае прошли масштабные учения с ракетными комплексами "Ярс". Видео

Ракетчики отработали вопросы инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, а также противодействия диверсионным группам

27 июня 2025, 17:00, ИА Амител

В Барнаульском ракетном соединении прошли плановые учения, в рамках которых автономные пусковые установки ракетных комплексов "Ярс"вывели на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные отработали задачи по инженерному оборудованию полевых позиций, маскировке и боевому охранению, а также по противодействию диверсионно-разведывательным группам. Отмечается, что протяженность расчетных маршей составляет около 100 километров.