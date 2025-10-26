За неделю подорожали говядина, огурцы, яйца и мука

26 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сливочное масло в Алтайском крае резко упало в цене – за неделю оно стало дешевле на 65,69 рубля. Помидоры снова подорожали – до 218,32 рубля, а яблоки и морковь подешевели на 2,9 и 0,26 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата с 13 по 20 октября.

Так, килограмм сливочного масла теперь можно купить не за 1281,15, а за 1215,46 рубля. При этом творог стал дороже: его цена выросла с 430,96 до 456,47 рубля за 1 кг. Остальная молочная продукция незначительно изменилась в цене: стоимость сметаны подскочила на 1,94 рубля, молоко стало дешевле на 2,75 рубля.

Среди овощей по-прежнему дорожают помидоры. Их стоимость за неделю выросла еще на 15,97 рубля – до 218,32 рубля за килограмм. Также прибавили в цене огурцы (+3,92 рубля), репчатый лук (+1,31 рубля), белокочанная капуста (+0,85 рубля) и картофель (+0,54 рубля). Отметим, что морковь подешевела на 0,26 рубля.

За неделю самым дорожающим мясом стала говядина. Теперь ее килограмм обойдется на 4,8 рубля больше – 760,35 рубля. Ценник куриного мяса вырос до 208,92 рубля, а свинина подешевела до 404,05 рубля. Стоимость баранины не изменилась – килограмм мяса по-прежнему можно купить за 812,38 рубля.

Другие популярные продукты изменились в цене следующим образом: