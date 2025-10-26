В Алтайском крае резко подешевело сливочное масло, а помидоры снова выросли в цене
За неделю подорожали говядина, огурцы, яйца и мука
26 октября 2025, 12:05, ИА Амител
Сливочное масло в Алтайском крае резко упало в цене – за неделю оно стало дешевле на 65,69 рубля. Помидоры снова подорожали – до 218,32 рубля, а яблоки и морковь подешевели на 2,9 и 0,26 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата с 13 по 20 октября.
Так, килограмм сливочного масла теперь можно купить не за 1281,15, а за 1215,46 рубля. При этом творог стал дороже: его цена выросла с 430,96 до 456,47 рубля за 1 кг. Остальная молочная продукция незначительно изменилась в цене: стоимость сметаны подскочила на 1,94 рубля, молоко стало дешевле на 2,75 рубля.
Среди овощей по-прежнему дорожают помидоры. Их стоимость за неделю выросла еще на 15,97 рубля – до 218,32 рубля за килограмм. Также прибавили в цене огурцы (+3,92 рубля), репчатый лук (+1,31 рубля), белокочанная капуста (+0,85 рубля) и картофель (+0,54 рубля). Отметим, что морковь подешевела на 0,26 рубля.
За неделю самым дорожающим мясом стала говядина. Теперь ее килограмм обойдется на 4,8 рубля больше – 760,35 рубля. Ценник куриного мяса вырос до 208,92 рубля, а свинина подешевела до 404,05 рубля. Стоимость баранины не изменилась – килограмм мяса по-прежнему можно купить за 812,38 рубля.
Другие популярные продукты изменились в цене следующим образом:
- куриные яйца: +1,86 рубля;
- пшеничная мука: +1,45 рубля;
- подсолнечное масло: +0,71 рубля;
- сахар-песок: -0,12 рубля.
14:06:09 26-10-2025
Ценник куриного мяса вырос на до 208,92 рубля. так до или на?
07:20:08 27-10-2025
Гость (14:06:09 26-10-2025) Ценник куриного мяса вырос на до 208,92 рубля. так до или на... В начале хотели до, потом на. В итоге решили совместить
15:09:41 26-10-2025
Картофель в наше время труднее вырастить, чем томаты. Но томаты в 7 раз дороже. В этом году 3 раза травил колорадского жука. Потом 2 раза в неделю его собирал. Прорастить, посадить, прополоть, 2 раза окучить, копка, вывоз урожая.
16:50:46 26-10-2025
Гость (15:09:41 26-10-2025) Картофель в наше время труднее вырастить, чем томаты. Но то... и ты еще его ешь после з раз травления?
07:03:56 27-10-2025
гость-гостю (16:50:46 26-10-2025) и ты еще его ешь после з раз травления?... да, если картофель растить для себя, то можно справиться с жуком и без отравы. Протравленный картофель вызывает аллергию.
20:11:18 26-10-2025
Ни одна сеть не снизила ценники!
07:05:45 27-10-2025
Гость (20:11:18 26-10-2025) Ни одна сеть не снизила ценники!... торговые сети потихоньку поедают друг друга, так легче держать высокие цены. Сейчас нет конкуренции в торговле, поэтому снижения цен не наблюдается