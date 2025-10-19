Цены на помидоры в Алтайском крае резко выросли, достигнув более 200 рублей за килограмм
Яйца после длительного периода стабильности подорожали сразу на 5,08 рубля
19 октября 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается рост цен на овощную продукцию, наиболее значительно подорожали помидоры. Согласно данным Алтайкрайстата, за неделю с 6 по 13 октября стоимость томатов увеличилась на 17,33 рубля и достигла 202,35 рубля за килограмм.
Помимо томатов, в цене увеличились:
-
огурцы (+2,12 рубля);
-
бананы (+1,85 рубля);
-
репчатый лук (+0,89 рубля).
Среди молочной продукции подорожание зафиксировано у сметаны – почти на 6 рублей, до 315,9 рубля за килограмм. При этом творог, сливочное масло и молоко показали снижение стоимости на 6,41, 0,5 и 0,21 рубля соответственно. Творог демонстрирует устойчивую тенденцию к падению цены, подешевев на предыдущей неделе на 9,33 рубля.
На мясном рынке незначительно подешевела курица – на 3,32 рубля, до 204,49 рубля за килограмм. Свинина подешевела символически – на 4 копейки, а говядина и баранина сохранили прежний ценовый уровень – 755,55 и 812,38 рубля за килограмм соответственно. Яйца после длительного периода стабильности подорожали сразу на 5,08 рубля.
Ранее сообщалось, что в России за год почти на 30% подорожала сельдь. Согласно данным Росстата, с января по сентябрь 2025 года средняя цена соленой сельди достигла 375 рублей за килограмм, что на 28% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
16:13:04 19-10-2025
К новому году дойдёт до 500-600, а яйца с 50 ре, стали стоить 100-120, где они цифры берут?
17:35:09 19-10-2025
у нас их своих завались с этом году.
19:26:34 19-10-2025
Скажите, где помидоры по 210р, я сразу куплю. В центре 300-350, дешевле не было.
21:59:04 19-10-2025
Гость (19:26:34 19-10-2025) Скажите, где помидоры по 210р, я сразу куплю. В центре 300-3... Зашел в приложение магнит там 180₽ кг. Ходить надо не на рынки, где те же торговцы в сетях покупают и выдают за «эко продукт». Который «эко» стал по пути из магазина на развал