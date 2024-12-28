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В Алтайском крае с 2025 года увеличат выплаты сотрудникам скорой помощи

На реализацию инициативы предусмотрено около 300 миллионов рублей в год

28 декабря 2024, 21:36, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудникам скорой медицинской помощи в Алтайском крае с 2025 года значительно увеличат социальные выплаты. Об этом Виктор Томенко рассказал  своем Telegram-канале.

Для фельдшеров и врачей, работающих в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, выплаты вырастут:

  • для фельдшеров – с 7 тысяч до 30 тысяч рублей;
  • для врачей – с 11,5 тысячи до 50 тысяч рублей.

Для сотрудников скорой помощи в городах с населением свыше 50 тысяч человек выплаты удвоят:

  • для фельдшеров – с 7 тысяч до 14 тысяч рублей;
  • для врачей – с 11,5 тысячи до 23 тысяч рублей.

Кроме того, впервые будут введены выплаты для водителей скорой помощи:

  • 3 тысячи рублей – для работающих в селах;
  • 7 тысяч рублей – для работающих в крупных городах.

На реализацию инициативы в бюджете края предусмотрено около 300 миллионов рублей в год. Документы для начисления выплат уже готовятся.

Виктор Томенко Алтайский край медицина выплаты скорая помощь Медики

Комментарии 3

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Russkiy

22:43:10 28-12-2024

А почему когда правительство повышает выплаты правительству никогда не пишут? Правительство без повышения выплат работает?

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Александр

09:09:11 29-12-2024

В день?В месяц?В год?

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Гость

13:57:10 29-12-2024

Александр (09:09:11 29-12-2024) В день?В месяц?В год?... Ежемесячно

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