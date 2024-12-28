В Алтайском крае с 2025 года увеличат выплаты сотрудникам скорой помощи
На реализацию инициативы предусмотрено около 300 миллионов рублей в год
28 декабря 2024, 21:36, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сотрудникам скорой медицинской помощи в Алтайском крае с 2025 года значительно увеличат социальные выплаты. Об этом Виктор Томенко рассказал своем Telegram-канале.
Для фельдшеров и врачей, работающих в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, выплаты вырастут:
- для фельдшеров – с 7 тысяч до 30 тысяч рублей;
- для врачей – с 11,5 тысячи до 50 тысяч рублей.
Для сотрудников скорой помощи в городах с населением свыше 50 тысяч человек выплаты удвоят:
- для фельдшеров – с 7 тысяч до 14 тысяч рублей;
- для врачей – с 11,5 тысячи до 23 тысяч рублей.
Кроме того, впервые будут введены выплаты для водителей скорой помощи:
- 3 тысячи рублей – для работающих в селах;
- 7 тысяч рублей – для работающих в крупных городах.
На реализацию инициативы в бюджете края предусмотрено около 300 миллионов рублей в год. Документы для начисления выплат уже готовятся.
22:43:10 28-12-2024
А почему когда правительство повышает выплаты правительству никогда не пишут? Правительство без повышения выплат работает?
09:09:11 29-12-2024
В день?В месяц?В год?
13:57:10 29-12-2024
Александр (09:09:11 29-12-2024) В день?В месяц?В год?... Ежемесячно