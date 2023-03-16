Усталая косуля прилегла отдохнуть в алтайском городе

Животное запечатлели в Бийске на улице Советской

16 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Косуля забрела в Бийск и прилегла отдохнуть. Как сообщили в местном паблике, животное видели накануне в районе дома № 211/5 по улице Советской.

Отметим, что на прошлой неделе в наукограде также видели косулю. Животное с разбитой головой убегало по дворам от стаи собак. Охотинспекторы затем проводили парнокопытное до леса.

В правительстве Алтайского края ранее рассказывали, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного нужно незамедлительно сообщать об этом в региональное Минприроды (8 964 083 9826), в Росприроднадзор (8 903 948 3496) либо по номеру 112.