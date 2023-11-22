"Вы делаете нас сильнее". О чем говорили гости на премии "Народный знак качества"?

Партнеры проекта, известные эксперты и финалисты поделились своими эмоциями

22 ноября 2023, 13:35, ИА Амител

Победители премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премия "Народный знак качества" в 2023 году проходит в третий раз, однако по-настоящему масштабно – второй год подряд. И компании, получившие премию в прошлый раз, за этот год выиграли гораздо больше и в полной мере использовали свой шанс, рассказали amic.ru гости торжественной церемонии награждения.

"Люди отдают голос за любимые компании, чтобы они стали лучше"

Генеральный директор компании "Альбион-Моторс" Елена Марисина поделилась своим наблюдением: за прошедший год она заметила, что очень многие из победителей использовали все свои "трофеи" – а это были статуэтка, диплом, наклейки и возможность упоминать о своем достижении в соцсетях.

"За этот год очень многие менеджеры компаний, получивших значимую премию, пользовались упоминанием о своей победе в рекламных целях. Значит, для них это действительно важно и ценно", – отметила Елена Марисина.

А еще бизнес-леди в этом году сама стала участницей одной из номинаций – "Персона Business FM Барнаул". И довольно быстро узнала, что проект популярен и находит своего зрителя: на одном из мероприятий участник прокомментировал слова из ее интервью на радио Business FM* Барнаул.

"Получается, люди следят, слушают и действительно участвуют в этой премии. Не только предприниматели, но и обычные граждане нашего края хотят отдать голос за свои любимые компании, чтобы они стали лучше", – подчеркнула Елена Марисина.

Елена Марисина на вручении премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Участвую сама и буду болеть за коллег"

О том, что для компаний победа сродни трамплину, позволяющему достичь новых высот, говорит и руководитель студии HR*-проектов "Штат-3" Татьяна Клейнатовская. В этом году она тоже стала участником номинации "Персона Business FM Барнаул", но на церемонию награждения пришла, в том числе, и поболеть за "своих".

"За премией я следила, потому что еще и несколько наших партнеров нашего агентства – заказчиков, с которыми мы сотрудничаем на протяжении долгого времени, были номинированы и вошли в шорт-лист. И я желаю им удачи и буду за них болеть", – отметила Татьяна Клейнатовская.

Татьяна Клейнатовская на вручении премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Наш бизнес работает для людей"

Особую гордость за "своих", которые, в общем-то, – все алтайские компании, чувствуют в Фонде развития малого и среднего предпринимательства. Глава фонда Антон Слободчиков отмечает: проект отличается от привычных форматов, где собираются представители определенной отрасли, а победителей выбирают эксперты.

"Я надеюсь, что наш бизнес работает для людей, для потребителей. Поэтому такая обратная связь для каждого предпринимателя очень важна – чтобы становиться лучше и эффективно продвигать свой товар на рынке. Мы, конечно, следим за этим мероприятием, и нам очень интересно, за какие компании потребители отдали свои голоса", – отметил Антон Слободчиков.

Антон Слободчиков на вручении премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Спасибо. Вы делаете нас сильнее"

Что же говорят победители? Со сцены звучало много слов благодарности, и адресованы они, конечно же, жителям края, покупателям и потребителям услуг.

Но это не все: главы компаний и предприниматели, получившие заветную статуэтку, поблагодарили и свои команды – всех тех, кто сегодня делает их бизнес лучшим.

"Наша команда трудится круглосуточно, делая торговый центр привлекательнее и ярче", – рассказала директор по сервису победившего в своей номинации ТРЦ Galaxy* Лариса Геринг.

Основатель "Грильницы" Дмитрий Иванов не обошел вниманием, кажется, никого:

"Хотел бы поблагодарить каждого, кто голосовал за нашу компанию. И, самое главное, – наших ребят, которые работают в ресторанах. Это повара, кассиры, менеджеры, управленцы… Благодаря им мы делаем честный качественный продукт. Спасибо им за это!"

Дмитрий Иванов на вручении премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теплые слова были и в адрес организаторов – информационного агентства amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул. А мы передаем их всем, кто поддерживает алтайские предприятия – всему сообществу и вам, дорогие читатели:

"Вы делаете нас сильнее", – просто сказал директор победившей в номинации "Автодилер года" компании "Союз-Авто" Никита Нарзуков. Никита Нарзуков на вручении премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

* Business FM ("Бизнес ФМ"), HR ("ЭйчАр"), Galaxy ("Гэлакси"), amic.ru (амик.ру).