Секреты "Народного знака качества". Как мы это делали

Рассказываем и показываем, что и кто стоит за заветной статуэткой

30 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Более 500 участников, почти 9000 номинирований, 70 дней проведения премии и много-много-много часов мозгового штурма организаторов – и все это, чтобы заветная статуэтка нашла своих героев. Рассказываем и показываем, как команда amic.ru*, радио Business FM* Барнаул и всего FM-Продакшн* сделали из одной маленькой идеи поддержать алтайские компании масштабный проект о народной любви.

Вначале была идея

Да-да, все начинается с идеи. Ежедневно мы работаем с десятками компаний, большими и маленькими, раскрученными и только-только начинающими свой путь. Мы рассказываем о них на портале amic.ru, они рассказывают о себе на радиостанции Business FM Барнаул. Но что о них думают люди? А давайте их и спросим, решили мы. И спросили. В этом году только на первом этапе (это когда вы номинировали любимые компании) в голосовании поучаствовало более 8,8 тыс. человек. Вы и только вы номинировали на премию 496 компаний – на 20% больше, чем в прошлом году. На фото – мы, организаторы проекта. И это перед фотографом мы чинно и спокойно обсуждаем детали, а вообще и за нашими столами кипели страсти. Какие номинации сделать в этом году, почему лучше держать имя победителя в секрете до самого конца, как рассказать как можно большему числу жителей региона о премии – перед тем как запустить проект мы прорабатывали каждую деталь. Все, чтобы выбор был поистине народным.

Организаторы проекта "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина

Правила проекта нерушимы

Что обязательно должно быть у любого современного проекта? Конечно сайт народныйзнаккачества.рф. Как и в прошлом году его разрабатывали (и решали все технические проблемы – да, они были, каемся) крутые спецы диджитал-агентства Zavod*. Однажды им даже пришлось снять с трех компаний накрученные голоса. Участниками они остались: мы все понимаем – эмоции. Но продолжать пришлось исключительно по-честному.

Диджитал-агентство Zavod / Фото: Екатерина Смолихина

С нами бизнес-сообщество региона

Кто как не алтайский бизнес поддержит… алтайский бизнес. Мы пригласили замечательных партнеров – "Жилищную инициативу", Альфа-Банк, компании "АлтЭкоАрт" и "Алтайнефтересурс", EXEED* ЦЕНТР Альбион Моторс-Калинина и "Дом.ру Бизнес". Они помогли нам подготовить подарки для победителей и провести крутую церемонию награждения – смотрите, как это было феерично.

Кстати, народная любовь останется у победителей и участников не только радостью и гордостью, а еще и знаком "Народный знак качества". Заветные статуэтки и дипломы вы наверняка увидите в своих любимых компаниях.

Все, чтобы своих героев знали

Больше двух месяцев мы рассказывали о премии не только на самом сайте, но и на портале amic.ru, сайте ИА "Атмосфера", радиостанции Business FM Барнаул и других радиоволнах FM-Продакшн. Все это – чтобы вы узнали о премии во всех подробностях. Если что – все тут.

Редакция amic.ru генерирует контент / Фото: Екатерина Смолихина

Когда тот самый день пришел

Кульминация премии – торжественное награждение, которое мы в этот раз провели в Алтайском государственном музыкальном театре. Его готовила корпорация творчества EventCorpLife*. Организация такого масштабного мероприятия – процесс непростой. Придумать интересные развлечения для гостей, договориться с многочисленными исполнителями, прогнать весь сценарий много раз, чтобы было с иголочки. У нас только сама церемония на сцене театра была расписана на 27 страниц текста. И за каждой строчкой – работа десятков людей. Ниже – только пара фото подготовки, и это уже финальные штрихи.

Корпорация творчества EventCorpLife / Фото: Екатерина Смолихина

А вот и сама премия. У нас было все: оперные арии и выступления танцоров, пение скрипки и интересные интерактивные развлечения для гостей, виртуальная реальность и, конечно, изысканные угощения.

Церемония награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина

Кстати, мы снова пообещали, что в следующем году мероприятие будет еще более грандиозным. И слово свое сдержим.

Компания "Алтайнефтересурс" – официальный партнер проекта.

"Алтайнефтересурс" – реализация и хранение нефтепродуктов оптом и в розницу, более 20 лет на рынке ГСМ.

* Business FM ("Бизнес ФМ"); amic.ru (амик.ру); Zavod ("Завод"); FM-Продакшн ("Эф Эм Продакшн"); EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); EXEED ("Иксид").