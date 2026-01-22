НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае в Веселоярске пожар в сарае унес жизни 17 поросят

Огонь повредил стены и пол хозяйственной постройки

22 января 2026, 11:00, ИА Амител

Поросята / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Поросята / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В селе Веселоярск Рубцовского района утром 21 января произошел пожар в надворной постройке. В результате возгорания погибли 17 поросят, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, к моменту прибытия первого пожарного подразделения огонь распространялся внутри сарая, помещение было сильно задымлено. В постройке в это время находился скот. Пожар удалось ликвидировать на площади около двух квадратных метров. На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники.

В результате возгорания огонь повредил стены и пол хозяйственной постройки. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Комментарии 2

Гость

11:09:23 22-01-2026

Бедненькие. Из-за беспечности людей пострадали животинки.

Гость

17:59:31 22-01-2026

Гость (11:09:23 22-01-2026) Бедненькие. Из-за беспечности людей пострадали животинки.... вы странная их забивают сотнями на фермах каждый день! коптильни и пр. - молочные и новорожденные нарасхват!

