В Барнауле спасли пожилую женщину при пожаре в пятиэтажке

Возгорание возникло в одной из квартир на верхнем этаже

21 января 2026, 14:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле поздним вечером 20 января произошел пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на улице Георгия Исакова. Во время тушения из задымленного помещения спасли пожилую женщину.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около трех квадратных метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из опасной зоны пожилую женщину. Еще один человек покинул квартиру самостоятельно.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в поселке Кировском Топчихинского района вспыхнул пожар в двухквартирном частном доме. Причиной стало неисправное электрооборудование.