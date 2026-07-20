В Алтайском крае выплатили 69 млн рублей за допвыходные родителям детей-инвалидов

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать работодателю заявление по установленной форме

20 июля 2026, 21:10, ИА Амител

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала 2026 года в Алтайском крае 468 родителей детей с инвалидностью воспользовались правом на дополнительные оплачиваемые выходные. На их оплату региональное отделение Социального фонда России направило более 69 млн рублей.

Как сообщили в ОСФР по Алтайскому краю, родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Всего за год можно использовать до 48 дней, которые оплачиваются исходя из среднего заработка.

С начала года этой мерой поддержки жители региона воспользовались 12,7 тысячи раз. Именно столько дополнительных выходных было оплачено за счет средств Социального фонда.

По словам управляющего ОСФР по Алтайскому краю Ольги Клиндуховой, семья самостоятельно определяет, кто именно будет использовать эти дни.

«Мама и папа могут поделить дни между собой в любой пропорции или договориться, что их использует кто-то один. Кроме того, закон позволяет копить эти выходные. Их можно объединить один раз в году и получить полноценный период отдыха продолжительностью до 24 дней подряд», — отметила она.

Оформить дополнительные выходные можно в любой период работы, предварительно согласовав даты с работодателем. При этом наличие в семье нескольких детей с инвалидностью не увеличивает количество предоставляемых дней — максимальный лимит остается 48 дней в год.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать работодателю заявление по установленной форме. Периодичность оформления документов родители могут определить самостоятельно: ежемесячно, ежеквартально или сразу на год — по согласованию с работодателем.