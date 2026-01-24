В Алтайском крае выросло число больных ОРВИ

Рост составил 65%

24 января 2026, 09:05, ИА Амител

Болезнь / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае отмечен значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями после окончания новогодних каникул. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

За период с 12 по 18 января в крае зафиксировано 11,6 тысячи заболевших ОРВИ, что на 65,8% превышает показатели предыдущей семидневки.

В ответ на резкий скачок числа заболевших, с 15 января в медицинских, социальных и образовательных учреждениях региона были введены усиленные меры профилактики.