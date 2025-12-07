В Роспотребнадзоре объяснили, как теплая зима влияет на рост респираторных инфекций

Число заболевших различными респираторными инфекциями будет расти

07 декабря 2025

В Роспотребнадзоре объяснили, как теплая зима может повлиять на распространение респираторных инфекций. Генеральный директор Федерального НИИ вирусных инфекций ведомства Александр Семенов заявил, что при мягкой погоде число заболевших будет увеличиваться, пишет ТАСС.

По его словам, в условиях "не очень суровой, не очень сухой, слякотной, относительно теплой зимы" люди болеют чаще. Если же зима окажется жесткой, и большинство будет проводить больше времени дома, показатели заболеваемости, напротив, снизятся.

Специалист также отметил, что коронавирус сейчас ведет себя как обычный респираторный возбудитель и фактически занял место в общей группе инфекций дыхательных путей – так, как прогнозировалось еще в 2020–2021 годах.

Ранее в российских регионах зафиксировали случаи заболевания тяжелым и неизвестным вирусом.