В Алтайском крае вырубают реликтовый лес, который находится под охраной государства

Деревья уничтожают недалеко от СНТ "Монолит"

01 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Спиленные реликтовые деревья / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Алтайского края сообщили о вырубке реликтового леса в Первомайском районе, находящегося под государственной охраной.

Как рассказал читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", деревья уничтожают на участке, расположенном напротив СНТ "Монолит".

На опубликованных снимках видно, что спиленные стволы древних деревьев сложены в кучи прямо на поляне посреди леса. Местные жители обеспокоены происходящим и требуют разобраться, на каком основании проводится вырубка в охраняемой зоне.

UPD: Проверка показала, что компания ООО "Медведский лес" осуществляет вырубку на законных основаниях. У предприятия в наличии все необходимые документы: договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедший госэкспертизу, а также действующие лесные декларации.

«По результатам осмотра лесного участка нарушений действующего лесного законодательства не установлено. Заготовка древесины ведется в пределах допустимого объема изъятия», - сообщили в ЦУР.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на территории городских лесов пройдут работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев. Решение о сносе деревьев принято по итогам лесопатологического обследования.