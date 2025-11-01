В Алтайском крае вырубают реликтовый лес, который находится под охраной государства
Деревья уничтожают недалеко от СНТ "Монолит"
01 ноября 2025
Жители Алтайского края сообщили о вырубке реликтового леса в Первомайском районе, находящегося под государственной охраной.
Как рассказал читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", деревья уничтожают на участке, расположенном напротив СНТ "Монолит".
На опубликованных снимках видно, что спиленные стволы древних деревьев сложены в кучи прямо на поляне посреди леса. Местные жители обеспокоены происходящим и требуют разобраться, на каком основании проводится вырубка в охраняемой зоне.
UPD: Проверка показала, что компания ООО "Медведский лес" осуществляет вырубку на законных основаниях. У предприятия в наличии все необходимые документы: договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедший госэкспертизу, а также действующие лесные декларации.
«По результатам осмотра лесного участка нарушений действующего лесного законодательства не установлено. Заготовка древесины ведется в пределах допустимого объема изъятия», - сообщили в ЦУР.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на территории городских лесов пройдут работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев. Решение о сносе деревьев принято по итогам лесопатологического обследования.
да скоро вообще все повырубят. Видели киношки про будущее - вот так и будет, нажива, жадность и прогресс - это не остановить.
Карлинские рубят?