В Барнауле до декабря спилят аварийные деревья на участке в границах Ленточного бора
Такое решение приняли по итогам лесопатологического обследования
27 октября 2025, 10:44, ИА Амител
В Барнауле на территории городских лесов пройдут работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев, сообщает мэрия.
«Работы начнутся в конце октября и завершатся в декабре, они затронут земельный участок в границах Ленточного бора, улицы Кутузова и улицы Власихинской», – говорится в сообщении.
Решение о сносе деревьев принято по итогам лесопатологического обследования.
Власти подчеркнули, что в настоящее время ведутся работы по посадке деревьев. В частности, высадят более 2,5 тыс. деревьев на территории бывшего парка имени Ленина (в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова), более 700 деревьев в парке "Юбилейный", а также 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников на территории по улице Шумакова, 9.
Ранее вырубка деревьев в барнаульском зоопарке вызвала споры между активистами и руководством.
Сейчас под это дело строевого леса напилят не на одну баню. А что, близко, транспортные расходы минимальные. Да и нужным людям к новому году по баньке поставят.
А обрезки веток на растопку то хоть можно будет подсобрать простому люду? Или это государевы сучки? А за государево - штраф.
12:48:09 27-10-2025
про пиление деревьев сообщений много. А про высадки новых молодых сосен и кедров в ленточном бору новости есть???
13:33:58 27-10-2025
А причина гибели десятков деревьев вдоль трассы останется тайной? Также, как с отравой в речках Барнаула и превращением бора в помойку.
21:04:31 27-10-2025
Гость (13:33:58 27-10-2025) А причина гибели десятков деревьев вдоль трассы останется та... Хвойные не любят выхлопные газы плюс корней много подрали вдоль трассы когда расширяли
21:05:39 27-10-2025
Мэрия на любые рубки теперь будет эти прутики в парке предъявлять? Да половина из них не приживется поскольку вы их под кроны сорного клена посадили
02:22:44 28-10-2025
я как-то зверски против!!!