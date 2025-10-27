В Барнауле до декабря спилят аварийные деревья на участке в границах Ленточного бора

Такое решение приняли по итогам лесопатологического обследования

27 октября 2025, 10:44, ИА Амител

Ленточный Бор / Фото читательницы amic.ru

В Барнауле на территории городских лесов пройдут работы по уборке аварийных и сухостойных деревьев, сообщает мэрия.

«Работы начнутся в конце октября и завершатся в декабре, они затронут земельный участок в границах Ленточного бора, улицы Кутузова и улицы Власихинской», – говорится в сообщении.

Решение о сносе деревьев принято по итогам лесопатологического обследования.

Власти подчеркнули, что в настоящее время ведутся работы по посадке деревьев. В частности, высадят более 2,5 тыс. деревьев на территории бывшего парка имени Ленина (в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова), более 700 деревьев в парке "Юбилейный", а также 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников на территории по улице Шумакова, 9.

