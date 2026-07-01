В Алтайском крае за неделю задержали 11 человек из федерального розыска

В операции участвовали сотрудники УФСИН совместно с представителями ГУ МВД России по Алтайскому краю

01 июля 2026, 17:34, ИА Амител

Арест / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае во время оперативно-профилактической операции "Уклонист" сотрудники УФСИН задержали 17 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов. Более половины из них находились в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, операция проводилась с 15 по 26 июня. Ее целью было задержание осужденных, уклоняющихся от исполнения приговоров суда, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.

В ходе мероприятий сотрудники уголовно-исполнительной системы установили местонахождение 17 человек. Из них 11 находились в федеральном розыске.

Среди задержанных оказались две жительницы Кулундинского района. Женщины получили предписания самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, однако проигнорировали требования суда. По данным УФСИН, они не явились в установленные сроки в колонию-поселение и на участок, функционирующий как исправительный центр, продолжая вести прежний образ жизни.

Обеих нарушительниц задержали и доставили для дальнейшего исполнения судебных решений.

В операции участвовали сотрудники УФСИН совместно с представителями ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ведомстве подчеркнули, что работа по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения наказаний, будет продолжена.