В Алтайском крае задержали подростков, готовящих теракт на ж/д путях
Суд отправил подозреваемых под стражу
26 ноября 2025, 09:40, ИА Амител
В Алтайском крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.
По версии следствия, фигуранты попытались поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Барнаул и Южный Западно-Сибирской дороги, используя горючие материалы. Установлено, что злоумышленники рассчитывали заработать 25 тысяч рублей – такое предложение им поступило в популярном среди молодежи мессенджере.
«Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю. Обещанных денежных средств они не получили», – сообщили в ведомстве.
Следствие выяснило, что в ноябре парням 2004, 2006, 2008 и 2011 годов рождения в мессенджере предложили вознаграждение за поджог релейного шкафа. Оперативники вовремя вмешались и предотвратили преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Всем фигурантам предъявлены обвинения. Следователи проводят проверки показаний на месте, допрашивают задержанных и назначили ряд экспертиз.
Ранее в Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезд. Диверсия должна была произойти на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.
09:50:37 26-11-2025
Пристрелить надо было на месте да и все, другим был бы урок.
09:56:08 26-11-2025
Гость (09:50:37 26-11-2025) Пристрелить надо было на месте да и все, другим был бы урок.... полностью поддерживаю. из этого мусора ничего хорошего уже не получится. а ещё нужно публично рассказывать кто такие, кто родители и показывать их рожи, чтобы каждый прохожий знал в кого плюнуть.
10:05:47 26-11-2025
МАХ - самый популярный мессенджер!
12:18:19 26-11-2025
Олег (10:05:47 26-11-2025) МАХ - самый популярный мессенджер!... Популярный среди молодежи Тик-Ток. теперь амерский.
Кстати, в США сейчас ловят украинских беженцев, ранее имещих соответственный статус, садят в самолет и отправляют на родину. Прямо на летном поле их встречают ТЦК.
12:12:37 26-11-2025
Научились вычислять поджигателей, молодцы силовики!