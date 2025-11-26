В Алтайском крае задержали подростков, готовящих теракт на ж/д путях

Суд отправил подозреваемых под стражу

26 ноября 2025, 09:40, ИА Амител

В Алтайском крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

По версии следствия, фигуранты попытались поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Барнаул и Южный Западно-Сибирской дороги, используя горючие материалы. Установлено, что злоумышленники рассчитывали заработать 25 тысяч рублей – такое предложение им поступило в популярном среди молодежи мессенджере.

«Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю. Обещанных денежных средств они не получили», – сообщили в ведомстве.

Следствие выяснило, что в ноябре парням 2004, 2006, 2008 и 2011 годов рождения в мессенджере предложили вознаграждение за поджог релейного шкафа. Оперативники вовремя вмешались и предотвратили преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Всем фигурантам предъявлены обвинения. Следователи проводят проверки показаний на месте, допрашивают задержанных и назначили ряд экспертиз.

Ранее в Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезд. Диверсия должна была произойти на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.