В алтайском поселке дорожники уложили красивый кусок асфальта посреди разбитой дороги

Получилась аккуратная, но совершенно нелепая "заплатка"

04 ноября 2025, 20:20, ИА Амител

Асфальт в поселке Малиновое Озеро / Фото: "В курсе 22"

Жители поселка Малиновое Озеро в Михайловском районе Алтайского края недоумевают: прямо посреди разбитой дороги у школы дорожники уложили небольшой участок свежего асфальта. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам местных жителей, новый асфальт появился исключительно для того, чтобы нанести пешеходный переход. Однако машины продолжают ездить по старой колее, потому что по "дороге мечты" не могут разъехаться даже две легковушки.

«Хорошо хоть дальше такой красоты не налепили, ведь дети-то переходят дорогу не только тут. Просто позор», – возмущаются жители.

Теперь в поселке шутят, что с наступлением зимы интереснее всего будет наблюдать, как коммунальщики будут чистить этот отдельный "островок цивилизации" посреди разбитого полотна.

