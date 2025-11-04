В алтайском поселке дорожники уложили красивый кусок асфальта посреди разбитой дороги
Получилась аккуратная, но совершенно нелепая "заплатка"
04 ноября 2025, 20:20, ИА Амител
Жители поселка Малиновое Озеро в Михайловском районе Алтайского края недоумевают: прямо посреди разбитой дороги у школы дорожники уложили небольшой участок свежего асфальта. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По словам местных жителей, новый асфальт появился исключительно для того, чтобы нанести пешеходный переход. Однако машины продолжают ездить по старой колее, потому что по "дороге мечты" не могут разъехаться даже две легковушки.
«Хорошо хоть дальше такой красоты не налепили, ведь дети-то переходят дорогу не только тут. Просто позор», – возмущаются жители.
Теперь в поселке шутят, что с наступлением зимы интереснее всего будет наблюдать, как коммунальщики будут чистить этот отдельный "островок цивилизации" посреди разбитого полотна.
Ранее жители улицы Урожайной в Ленинском районе Барнаула призвали чиновников благоустроить дорогу рядом с жилыми домами. Существующая тропа – это грязное месиво с разбросанными осколками кирпичей. Инициативная группа записала видеообращение, в котором попросила городские власти включить объект в план ремонта на 2026 год.
21:41:37 04-11-2025
Гравий не удобно красить для пешеходного перехода. Теперь в посёлке переходить дорогу в платный туалет здесь будут.
06:01:26 05-11-2025
Дорожники в купе с местными чинушами умеют чудить, это в копилку России - дураки и дороги.
10:50:28 05-11-2025
Гость (06:01:26 05-11-2025) Дорожники в купе с местными чинушами умеют чудить, это в коп...
И Единая Россия, раз позволяют такое делать...
10:43:35 05-11-2025
Кто в России живёт, тот в цирке не смеётся))
11:28:55 05-11-2025
Забора не хватает и "лежачего полицейского". и тогда вообще безопасно будет.
20:13:15 05-11-2025
в посёлке впервые за 50 лет отремонтировали 200 м. тротуара, качество ремонта - аж плакать хочется. Цемент сухой холодный, тут же в крошку раскрошился, мусора в поселке стало еще больше. Извилистый, с бугра да в яму. Прокуратуре надо бы обратить внимание на такой ремонт, чтобы предъявить претензии не русской бригаде, производившей ремонт.
20:49:20 05-11-2025
р.п. Малиновое Озеро известен не только всему краю, но уже и всей стране. Это тот поселок, где среднюю школу закрыли, потому что в ней стало опасно учиться - вот-вот рухнет. Жители поселка своими силами отремонтировали старую заброшенную больницу, почистили больничные палаты и там разместились классы, среднее и старшее звено, а начальная школа учится в здании детского садика в тяжелых условиях - тесно, друг на друге сидят дети. Дом культуры в аварийном состоянии, тоже не сегодня-завтра рухнет. Музыкальная школа не проходила капитальный ремонт совсем, в жалком состоянии. Дороги внутри посёлка не ремонтировались с советских времен. Сейчас стали ремонтировать, но частями, потому ремонт некачественный. В поселке появилась "Монетка" с одобрения администрации, поэтому в поселке закрылись сразу 4 магазина. В общем, ситуация как по всей стране.