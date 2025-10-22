Какие дороги и мосты отремонтировали в Барнауле в 2025 году?

Масштабное обновление дорожного полотна провели на Павловском тракте, Ташкентском мосту и еще нескольких участках

22 октября 2025, 16:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула оценили итоги дорожно-строительного сезона 2025 года. На участке Павловского тракта, где завершились самые масштабные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", состоялось выездное совещание. Его провел глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в городской администрации.

В совещании участвовали председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, представители администрации Индустриального района и подрядных организаций.

С июля по октябрь 2025 года шел ремонт пятикилометрового участка Павловского тракта от улицы Георгиева до улицы Просторной. Подрядчики ООО "Сибинвест" и ООО "Патай" усилили дорожное основание и полностью заменили покрытие автодороги – особое внимание уделили участку на перекрестке Попова – Солнечная Поляна. Кроме того, специалисты восстановили подходы к пешеходным переходам, заменили бортовые камни, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Общая стоимость работ составила около 210 миллионов рублей.

«В этом году непосредственно на дорожные работы было выделено порядка 2,5 миллиарда рублей, на которые мы отремонтировали более двухсот участков. Это был непростой дорожный сезон, мы видим, какая большая нагрузка легла на центральную часть города. Это связано с обновлением инфраструктуры, тепловых сетей и сетей водоснабжения. В этом году также был выполнен большой объем работы в рамках догазификации, что также оказывало влияние на организацию дорожного движения», – отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, градоначальник высоко оценил выполненный ремонт и отметил, что все работы завершили в срок:

«Спасибо дорожникам за ту работу, которые они проделали в этом сезоне. Благодаря тому объему работ, который был выполнен, наша городская транспортная инфраструктура стабильно развивается», – добавил он.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила, что жители города часто обращаются к депутатам с вопросами ремонта дорог и удобного подъезда к соцучреждениям.

«Из года в год мы уделяем значительное внимание ремонту как основных магистралей, так и сельским дорогам. Город достаточно большой, и крайне важно, чтобы жители в каждом уголке Барнаула чувствовали себя комфортно. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими жителями, чтобы услышать их потребности», – сказала Буевич.

В 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтировали 13 участков дорог общей протяженностью 22,9 км:

улица Малахова – от улицы Сухэ-Батора до улицы Антона Петрова;

улица Малахова – от улицы Антона Петрова до улицы Эмилии Алексеевой;

улица Малахова – от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов (четная и нечетная стороны);

улица Малахова – от проспекта Космонавтов до проезда 9-го Заводского;

от улицы Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский";

улица Гоголя – от улицы Челюскинцев до переулка Малого Прудского;

улица Сергея Ускова – от улицы Взлетной до малого Павловского тракта;

переулок Кауфмана – от улицы Фомина до Змеиногорского тракта;

улица Меланжевая – от улицы Матросова до улицы Смирнова;

улица Зоотехническая – от улицы Герцена до Змеиногорского тракта;

Павловский тракт – от проезда Северного Власихинского до улицы Просторной;

улица Чернышевского – от переулка Малого Прудского до здания № 295а по улице Чернышевского;

Павловский тракт – от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского.

Кроме того, завершили реконструкцию моста по переулку Ташкентскому.

На ремонт дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выделили 626 млн рублей. В рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы" в 2025 году на реновацию направили 2,101 млрд рублей. Из них 2,096 млрд – средства городского бюджета и 4,8 млн – краевого.

Как отметили в городской администрации, среди наиболее значимых результатов – ремонт 181 участка общей площадью 86,9 тысячи кв. м. Из них 166 – дороги (76,5 тыс. кв. м), а 15 – тротуары (10,4 тыс. кв. м). Обновлением занимались специалисты МБУ "Автодорстрой".

В рамках инициативного бюджетирования отремонтировали 13 участков дорог на сумму 40 млн рублей – все работы завершили в полном объеме. Сельские дороги обновляют по муниципальному контракту с ООО "СЕВАН". Стоимость работ – 47,7 млн рублей. Завершить их планируют до 30 октября 2025 года.

Кроме того, пять участков дорог отремонтировали по краевому проекту поддержки местных инициатив. Его финансировали администрации города и региона.