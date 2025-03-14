В алтайском райцентре восстановили работу отделения почты после жалобы губернатору

Отделение в Усть-Калманке было временно закрыто из-за увольнения сотрудников

14 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Anastassia Anufrieva / unsplash.com

В райцентре Усть-Калманка Алтайского края восстановили работу почтового отделения, которое было закрыто из-за увольнения сотрудников.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

"В прошлом ноябре ко мне на прямую линию поступило обращение на эту тему от жителей села. На тот момент корреспонденцию, пособия, пенсии разносил по селу почтальон. А отделение было временно закрыто из-за увольнения сотрудников", – напомнил глава региона.

В итоге Томенко поручил Минцифры решить эту проблему. Теперь отделение работает по обычному графику – со вторника по субботу.