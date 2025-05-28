На нее могут претендовать как работающие, так и неработающие родители

28 мая 2025, 12:42, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жителям Алтайского края напомнили порядок получения единовременной выплаты при рождении ребенка. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Алтайскому краю.

Единовременное пособие – это разовая мера поддержки, которую предоставляют одному из родителей. Выплата положена на каждого ребенка и всем семьям, независимо от уровня дохода. Получить средства могут как работающие, так и неработающие граждане, а также опекуны, усыновители или приемные родители.

"Если мама или оба родителя работают, то пособие в приоритетном порядке будет назначено маме ребенка, на основании поступающих в Социальный фонд сведений из органов ЗАГС о регистрации рождения ребенка", – пояснила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Если же в семье работает только папа, то пособие назначат ему. В обоих случаях никаких заявлений или документов для получения выплаты от родителей не требуется.

Если же оба родителя не работают, для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу регионального отделения Соцфонда, МФЦ или через портал госуслуг в течение шести месяцев после рождения ребенка. Решение о назначении пособия выносят в период десять рабочих дней. Выплата поступает не позднее пяти рабочих дней после вынесения положительного решения.

В 2025 году размер пособия составляет 26 941,71 рубля без учета районного коэффициента. В Алтайском крае его выплачивают, применяя районный коэффициент (1,15 или 1,20). Сумма выплаты составляет 30 982,97 рубля и 32 330,05 рубля соответственно.

С начала 2025 года единовременную выплату при рождении ребенка получили 4125 семей Алтайского края: 2939 работающих и 1186 неработающих родителей. На эти цели отделение Социального фонда по Алтайскому краю направило более 125,7 миллиона рублей.

