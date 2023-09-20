НОВОСТИПроисшествия

В Балашихе произошел мощный взрыв в многоквартирном доме

Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью разрушены три

20 сентября 2023, 13:02, ИА Амител

В Балашихе взрыв разрушил несколько квартир в девятиэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в 08:20 утра в доме на улице Октябрьской. По предварительным данным, взорвался газ. На месте работают экстренные службы.

"Предварительно, есть пострадавшие. Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью разрушены три. Спасатели пробираются под завалы", – говорится в сообщении.

Предположительно, эпицентр взрыва был на третьем этаже. Разрушено несколько этажей.

чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Взрыв газа в Балашихе

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:39:23 20-09-2023

Нет подозрительного следа?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров