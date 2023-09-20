В Балашихе произошел мощный взрыв в многоквартирном доме
Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью разрушены три
20 сентября 2023, 13:02, ИА Амител
В Балашихе взрыв разрушил несколько квартир в девятиэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в 08:20 утра в доме на улице Октябрьской. По предварительным данным, взорвался газ. На месте работают экстренные службы.
"Предварительно, есть пострадавшие. Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью разрушены три. Спасатели пробираются под завалы", – говорится в сообщении.
Предположительно, эпицентр взрыва был на третьем этаже. Разрушено несколько этажей.
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13:39:23 20-09-2023
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