В Барнауле бизнесмен искал бригаду сварщиков, а в итоге "покормил и заправил" мошенников
Мужчина обговорил все условия по видеосвязи в мессенджере
15 мая 2026, 11:32, ИА Амител
В Барнауле 38-летний директор организации искал сварщиков, но попал на мошенников, сообщает алтайское МВД.
«Разместил в интернете объявление о том, что ему нужны на объект сварщики. Вскоре с ним связался "потенциальный работник", который сказал, что вместе с напарниками готов прибыть в Алтайский край», — рассказали в ведомстве.
Барнаулец обговорил все условия по видеосвязи в мессенджере. Сварщики попросили 12 тысяч рублей на ГСМ и питание, так как ехать в Барнаул надо было из Тюмени.
Такая просьба не вызвала подозрений у бизнесмена и он перечислил деньги. После этого сварщики перестали отвечать.
Ранее мошенники лишили денег жительницу Барнаула и заставили трудиться "на побегушках". Запуганная женщина стала курьером и забирала сбережения у других обманутых людей.
13:35:36 15-05-2026
Если такой добрый и богатый и сразу перешёл на панибратские спонсорские отношения, надо было хотя бы компенсировать их затраты по прибытию, а затем они потребуют оплатить проживание в отеле класса "люкс"...
Ещё не настало то время когда доверие и честность будет нормой, а не исключением и сейчас правоохранительные органы не в состоянии справиться с "буйным цветением" мошенничества.