В Барнауле бизнесмен искал бригаду сварщиков, а в итоге "покормил и заправил" мошенников

Мужчина обговорил все условия по видеосвязи в мессенджере

15 мая 2026, 11:32, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле 38-летний директор организации искал сварщиков, но попал на мошенников, сообщает алтайское МВД.

«Разместил в интернете объявление о том, что ему нужны на объект сварщики. Вскоре с ним связался "потенциальный работник", который сказал, что вместе с напарниками готов прибыть в Алтайский край», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец обговорил все условия по видеосвязи в мессенджере. Сварщики попросили 12 тысяч рублей на ГСМ и питание, так как ехать в Барнаул надо было из Тюмени.

Такая просьба не вызвала подозрений у бизнесмена и он перечислил деньги. После этого сварщики перестали отвечать.

Ранее мошенники лишили денег жительницу Барнаула и заставили трудиться "на побегушках". Запуганная женщина стала курьером и забирала сбережения у других обманутых людей.