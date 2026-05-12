Житель Алтая потерял 350 тысяч, "размораживая деньги" после знакомства с театралкой

Девушка попросила сводить ее на спектакль и сама выбрала постановку

12 мая 2026, 10:22, ИА Амител

Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Покупка билетов в театр обернулась для 32-летнего жителя Алтайского края потерей денег, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров мужчина познакомился с девушкой, которая предложила на выходных посетить спектакль в барнаульском театре. Постановку выбрала сама, а новому знакомому отправила ссылку на сайт, чтобы он забронировал билеты», — рассказали в ведомстве.

Мужчина перешел по ссылке и "приобрел билеты", заплатив 5 тыс. рублей. Однако покупка не прошла.

В "службе поддержки сайта" заявили, что деньги заморожены и необходимо внести такую же сумму.

В итоге мужчина несколько раз произвел одни и те же манипуляции, думая, что ему не удается решить вопрос из-за сбоя на сайте.

«Исчерпав лимит переводов по карте одного банка, стал осуществлять операции с карты другого», — отметили в МВД.

В итоге мужчина перевел аферистам более 350 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае мошенник под видом девушки обманул студента, пригласив на спектакль. Парень оплатил билеты, но, как оказалось, деньги не прошли и надо было повторить операцию.