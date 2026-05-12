Житель Алтая потерял 350 тысяч, "размораживая деньги" после знакомства с театралкой
Девушка попросила сводить ее на спектакль и сама выбрала постановку
12 мая 2026, 10:22, ИА Амител
Покупка билетов в театр обернулась для 32-летнего жителя Алтайского края потерей денег, сообщает региональное МВД.
«В одном из мессенджеров мужчина познакомился с девушкой, которая предложила на выходных посетить спектакль в барнаульском театре. Постановку выбрала сама, а новому знакомому отправила ссылку на сайт, чтобы он забронировал билеты», — рассказали в ведомстве.
Мужчина перешел по ссылке и "приобрел билеты", заплатив 5 тыс. рублей. Однако покупка не прошла.
В "службе поддержки сайта" заявили, что деньги заморожены и необходимо внести такую же сумму.
В итоге мужчина несколько раз произвел одни и те же манипуляции, думая, что ему не удается решить вопрос из-за сбоя на сайте.
«Исчерпав лимит переводов по карте одного банка, стал осуществлять операции с карты другого», — отметили в МВД.
В итоге мужчина перевел аферистам более 350 тысяч рублей.
Ранее в Алтайском крае мошенник под видом девушки обманул студента, пригласив на спектакль. Парень оплатил билеты, но, как оказалось, деньги не прошли и надо было повторить операцию.
10:46:38 12-05-2026
350 делим на 5 = 70 раз он картой проводил?????
либо он сосвсем клинический идиот либо нам всем тут врет про какой то театр
20:19:23 12-05-2026
Холмс (10:46:38 12-05-2026) 350 делим на 5 = 70 раз он картой проводил?????либо он с... Он не просто клинический, он еще и крайне настойчивый парень.)))
11:46:32 12-05-2026
Вот такая спектакля...
12:43:40 12-05-2026
В одном из мессенджеров мужчина познакомился с девушкой ---- хорошая новость
17:27:28 12-05-2026
Дуракам деньги ни к чему.
21:11:25 12-05-2026
Хороший спкектакль, надолго запомнится.