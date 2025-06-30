В Барнауле открыли для купания четыре пляжа и 11 бассейнов. Карта
Опасных мест для купания гораздо больше
30 июня 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле на сегодня функционируют все запланированные места для купания, это четыре пляжа и 11 открытых бассейнов, сообщил на совещании в мэрии замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.
По его словам, на территории города также определили 25 мест, опасных для купания — там установили 48 знаков "Купаться запрещено".
Терещенко также рассказал, что городское управление ГОЧС и районные администрации регулярно проводят профилактические мероприятия в рамках акции "Вода – безопасная территория". Особое внимание уделяют несовершеннолетним у воды без взрослых.
В пресс-службе мэрии добавили, что на текущей неделе в Барнауле ожидается до +28 градусов. В начале и конце недели ожидаются дожди, возможны грозы.
Ранее в Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин.
15:34:22 30-06-2025
Места, опасные для купания. Опасно, что ты не занес денюжку в бассейн на крыше.
23:28:22 30-06-2025
А где Аквапарк? 🤷
17:55:43 01-07-2025
раздевалок и туалетов нет там нормальных. адский ад. там опаснее купаться, нацепляешь заразы, потом лечиться всю зиму.
16:40:56 10-07-2025
А при чем тут бассейны? Бассейны есть в саунах, банях в частных домах - давайте и их перечислим. По сути доступных мест для купания - одно - городской пляж, но судя по отзывам - ни одного. Недооценка властями значимости пляжей для активного отдыха населения - приводит к необоснованным жертвам на воде, в запрещенных местах, где люди только и могут себе позволить купаться.
16:45:59 10-07-2025
Гость (16:40:56 10-07-2025) А при чем тут бассейны? Бассейны есть в саунах, банях в част... Властям города на жителей было изначально накласть... Они сейчас сносом трамвайного кольца на старом базаре озабочены....