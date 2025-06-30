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В Барнауле открыли для купания четыре пляжа и 11 бассейнов. Карта

Опасных мест для купания гораздо больше

30 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru
Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на сегодня функционируют все запланированные места для купания, это четыре пляжа и 11 открытых бассейнов, сообщил на совещании в мэрии замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.

По его словам, на территории города также определили 25 мест, опасных для купания — там установили 48 знаков "Купаться запрещено".

Источник: администрация Барнаула / barnaul.org

Терещенко также рассказал, что городское управление ГОЧС и районные администрации регулярно проводят профилактические мероприятия в рамках акции "Вода – безопасная территория". Особое внимание уделяют несовершеннолетним у воды без взрослых.

В пресс-службе мэрии добавили, что на текущей неделе в Барнауле ожидается до +28 градусов. В начале и конце недели ожидаются дожди, возможны грозы.

Ранее в Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин.

Барнаул пляж

Комментарии 5

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Гость

15:34:22 30-06-2025

Места, опасные для купания. Опасно, что ты не занес денюжку в бассейн на крыше.

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Гость

23:28:22 30-06-2025

А где Аквапарк? 🤷

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Гость

17:55:43 01-07-2025

раздевалок и туалетов нет там нормальных. адский ад. там опаснее купаться, нацепляешь заразы, потом лечиться всю зиму.

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Гость

16:40:56 10-07-2025

А при чем тут бассейны? Бассейны есть в саунах, банях в частных домах - давайте и их перечислим. По сути доступных мест для купания - одно - городской пляж, но судя по отзывам - ни одного. Недооценка властями значимости пляжей для активного отдыха населения - приводит к необоснованным жертвам на воде, в запрещенных местах, где люди только и могут себе позволить купаться.

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Гость

16:45:59 10-07-2025

Гость (16:40:56 10-07-2025) А при чем тут бассейны? Бассейны есть в саунах, банях в част... Властям города на жителей было изначально накласть... Они сейчас сносом трамвайного кольца на старом базаре озабочены....

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