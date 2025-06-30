В Барнауле открыли для купания четыре пляжа и 11 бассейнов. Карта

Опасных мест для купания гораздо больше

30 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на сегодня функционируют все запланированные места для купания, это четыре пляжа и 11 открытых бассейнов, сообщил на совещании в мэрии замначальника городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.

По его словам, на территории города также определили 25 мест, опасных для купания — там установили 48 знаков "Купаться запрещено".

Источник: администрация Барнаула / barnaul.org

Терещенко также рассказал, что городское управление ГОЧС и районные администрации регулярно проводят профилактические мероприятия в рамках акции "Вода – безопасная территория". Особое внимание уделяют несовершеннолетним у воды без взрослых.

В пресс-службе мэрии добавили, что на текущей неделе в Барнауле ожидается до +28 градусов. В начале и конце недели ожидаются дожди, возможны грозы.

Ранее в Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин.